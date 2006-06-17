كره شمالي به زودي موشك بالستيك آزمايش خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، خبرگزاري جيجي Jiji ژاپن گزارش داد كه كره شمالي كار سوار كردن قطعات موشك دو مرحله اي و بين قاره اي تائه پودونگ 2 رادر نزديكي يك سايت پرتاب در شمال شرقي اين كشوربه پايان رسانده است .



اين خبرگزاري افزود كه منابع ديگر دولتي ژاپن هشدار دادند كه اين وضعيت مهم و سرنوشت ساز است و خاطر نشان كردند كه كره شمالي ممكن است اوايل امروز (شنبه ) دست به آزمايش موشكي زده باشد .



روزنامه ژاپني سانكي شيمبون همچنين به نقل از منابع دولتي ناشناس گزارش داد كه موشك تائه پودونگ 2 كه طول آن به 35 متر و برد آن به 3500 تا 600 كيلومتر مي رسد؛ ممكن است فردا (يكشنبه ) براي آزمايش پرتاب شود .

اين روزنامه ژاپني نوشت كه دولت به وزراي مرتبط به امنيت ملي دستور داده است كه صريحا فردا دردفتر نخست وزير گردهم جمع شوند .



آمريكا امروز با اعلام نگراني در مورد تمايلات پيونگ يانگ،به كره شمالي درباره آزمايش موشكي آن هشدار داد.