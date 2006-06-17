" ماه و مس " فردا شب رويت مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين برنامه با تهيه كنندگي محمد اسماعيل پور و سردبيري محمود توسليان از اين هفته قصد دارد علاوه بر مباحث كارشناسي در حوزه هاي موسيقي و معماري كه توسط اساتيد امر صورت مي گيرد، موضوع نقد كتاب هاي فارسي را نيز در دستور كار قرار دهد.

اولين كتاب انتخاب شده براي نقد و بررسي مجموعه داستان " ماه و مس " (نوشته حامد حبيبي) نام دارد كه چندي پيش از سوي نشر مركز به چاپ رسيده است.

اين كتاب متشكل از 23 داستان كوتاه ، بيانگر نگاه رئاليستي اما روانكاوانه نويسنده به دنياي آدم هايي از طبقه متوسط شهري و شرح جزئيات به ظاهر پيش پا افتاده حيات انسان هاي جامعه شهري امروز است.



گول ، ماه و مس ، كاپوچينوي روسي ، رقيب و ژوليت بعضي از داستان هاي اين مجموعه را تشكيل مي دهند. آثار اين نويسنده طي دو سال گذشته در سه مسابقه داستان نويسي كودك و نوجوان ، داستان نويسان جوان و جايزه هدايت حائز رتبه برگزيده شده است.

نقد كتاب " ماه و مس " يكشنبه 28 خرداد ساعت 21 از راديو تهران پخش مي شود.