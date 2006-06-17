حسرت سفر تابستاني ! ؛ تحليل مهر از آغاز فصل مسافرت و مشكلات پيش روي قشر كم درآمد جامعه

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در ايران رسم اين است كه خانواده ها فقط سالي دو بار ، عيد و تابستان به فكر مسافرت و ديدن جاذبه هاي شهرهاي مختلف باشند. البته آن هم چند شهر كه براي اكثر آنها شناخته شده است مانند اصفهان ، شيراز ، شهرهاي شمالي ، مشهد و مابقي استانها كمتر مورد توجه قرار مي گيرد.

به همين دليل در ايام پر گردشگر سال براي اسكان مسافران هميشه با كمبود مراكز اقامتي ، پذيرايي روبرو هستيم و در اين فصول معمولا مديران مراكز براي سود بيشتر و جبران كمبود مسافر در فصل هاي ديگر ، قيمت ها را افزايش مي دهند و همچنين برخي افراد نيز به فكر سوء استفاده از گردشگران و ارائه خدمات نامناسب و غير استاندارد مي افتند . در مجموع تنها افرادي كه در اين ميان ضرر كرده و خسارت مي بينند ، مسافران و گردشگران هستند.

البته نوروز امسال سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سعي كرد جلوي افزايش قيمت مراكز اقامتي و هتلها را بگيرد اما آيا توانست در اين امر موفق باشد. چون به گفته معاون گردشگري سازمان ، در ايام تعطيلات نوروز 39 ميليون سفر داخلي صورت گرفت كه از مجموع سفرهاي انجام شده يك ميليون و 590 هزار و 65 نفر در اماكن اقامتي و هتل‌هاي كشور و بيش از 8 ميليون نفر نيز در اماكن اقامتي موقت و كمپ هاي گردشگري اسكان داشته ‌اند.

آمارهاي ارائه شده نشان دهنده اين است كه با كمبود شديد مراكز اقامتي در اين ايام روبرو بوده ايم. بنابراين بيش از 29 ميليون مسافر باقي مانده در ويلاها و خانه هاي شخصي و اجاره اي و... اسكان داشته اند كه به طور حتم با قيمت هاي بالا مجبور به اسكان در اين مكان ها شده اند.

با توجه به اينكه تابستان فرا رسيده و مطمئنا در اين ايام با تعداد بيشتر گردشگر نيز روبرو خواهيم شد ، بنابران وقت آن رسيده كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و همچنين ديگر دستگاه هاي مرتبط ، براي اقامت مسافران و گردشگران در فصول پر گردشگر سال تدبيري بينديشند.

همچنين سازمان ميراث فرهنگي طرح ديگري نيز در نوروز اجرا كرد و آن توزيع مكاني و زماني مسافر در تمامي استانهاي كشور بود كه با برنامه ريزي و ارائه خدمات مناسب توانست تاحدودي اين امر را درميان مسافران جا بياندازد كه سفر از شهرهاي مختلف نيز در برنامه گردش مسافران قرار گيرد كه اميدواريم اين امر در تابستان امسال نيز ادامه يافته و موفق آميز باشد .

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در باره راه اندازي سفر هاي ارزان قيمت مي گويد: در سال جاري سازمان در جهت ايجاد سفرهاي ارزان قيمت برنامه ريزي هاي گسترده اي با 3 هدف همگاني كردن ، همه جايي و همه زماني كردن سفر انجام داده است كه در حال اجرايي كردن اين امر هستيم.

اسفنديار رحيم مشايي مي افزايد: اين امر براي اجرايي شدن نياز به برنامه ريزي جدي وقوي و همكاري دستگاههاي مرتبط و همچنين تاسيسات مختلف گردشگري دارد.

وي معتقد است: در صورتي كه برنامه سفر در طول سال طراحي شود ، افرادي كه داراي تاسيسات گردشگري هستند به دليل تضمين سفر در طول سال مي توانند خدمات را با هزينه كمتر به گردشگران ارائه كنند. بنابراين ، اين امر امتياز خوبي براي مسافران و سرمايه گذاران در بخش گردشگري محسوب مي شود.

وي خاطر نشان مي كند: بايد براي همگاني و همه مكاني كردن سفر انگيزه در بين مردم ايجاد كرد تا آنها به گردش ترغيب شوند بنابراين هنگامي كه سفر افزايش پيدا كند قيمتها نيز كاهش پيدا خواهد كرد .

به گزارش مهر ، يكي ديگر از طرحهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، ارائه تسهيلات سفر براي اقشار كم درآمد جامعه است تا اين قشر نيز بتوانند به مسافرت برود.

معاون گردشگري سازمان در اين باره مي گويد : براي ايجاد سفرهاي ارزان قيمت قرار است با همكاري ارگانهاي دولتي بن سفر ميان كارمندان توزيع شود و همچنين آئين نامه سفرهاي ارزان قيمت نيز تدوين و به هيات دولت ارسال شده است كه بزودي اجرايي مي شود .

محمد شريف ملك زاده همچنين از ساخت 200 كمپ اقامتي و 60 هتل در سال جاري خبر داده و مي افزايد : به منظور جبران كمبود مراكز اقامتي و هتل براي گردشگران اين مراكز تا پايان سال احداث مي شوند.

به گزارش مهر ، دو ماه است كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خبر ارائه آئين نامه سفرهاي ارزان قيمت و همچنين ارائه بن به كارمندان را داده اما هنوز اجرايي نشده است و هر ماه مسئولان سازمان ، اين امر را به ماه آينده موكول مي كنند و به طور دقيق نشخص نيست كه زمان اجراي آنها چه زمان خواهد بود.





