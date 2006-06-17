تلاش بوش براي بهبود موقعيت متزلزل خود در انتخابات ميان دوره اي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جرج بوش درنطق راديويي هفتگي خود با اشاره به سفر روز سه شنبه خود به بغداد ادعا كرد به عراق سفر كرده كه شخصا تعهد ملي خود را به يك عراق آزاد نشان دهد و به مردم عراق بگويد آمريكا آنان را تنها نخواهد گذاشت.

وي درتوجيه حضور نيروهاي اشغالگر در عراق افزود :"چالش هايي كه درعراق باقي مانده جدي هستند و ما با دشمن قاطعي روبرو هستيم كه مصمم به قتل بي گناهان است و شكست اين دشمنان نيازمند از خودگذشتگي و ادامه بردباري مردم آمريكا دارد ".



اظهارات بوش زماني صورت مي گيرد كه مجلس نمايندگان آمريكا روز گذشته از استراتژي مبارزه وي باتروريسم حمايت و از تعيين يك ضرب الاجل در جهت خروج نظاميان آمريكايي از عراق خودداري كردند.



خبرگزاري فرانسه افزود با توجه به اينكه كمتر از پنج ماه به انتخابات ميان دوره اي كنگره آمريكا نمانده و هيچ گزينه ديگري براي جمهوريخواهان به جزء حمايت از بوش و ارتش آمريكا باقي نمانده است .

جنگ عراق يكي از مسائل كليدي است كه از نظر راي دهندگان در ماه نوامبر دور نخواهد ماند و بيشتر آمريكايي ها مخالف عملكرد بوش هستند و خواهان خروج سريع 133 هزار نظامي اين كشور از عراق هستند .



كارل روو استراتژيست سياسي بوش اعتراف كرد كه جنگ عراق بزرگترين مشكلي است كه جمهوريخواهان در انتخابات ماه نوامبر كنگره با آن روبرو هستند .

هرچند كاخ سفيد و جمهوريخواهان بيشترين تلاش خود رادر هفته گذشته به كار بردند تا از اخبار اخير در عراق استفاده كنند كه مي توان به كشته شدن ابومصعب الزرقاوي رئيس القاعده و تشكيل اولين دولت دائمي در عراق اشاره كرد .