  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ خرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۱۴

/ گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به جام جهاني - 118 / فريدون زندي در جمع خبرنگاران :

مي توانستم از اول بازي كنم / تيم جديدم را هفته آينده معرفي مي كنم

مي توانستم از اول بازي كنم / تيم جديدم را هفته آينده معرفي مي كنم

فريدون زندي از مشخص شدن تيم جديدش در هفته آينده خبر داد.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آلمان، فريدون زندي كه پس ازپايان ديدارمقابل پرتغال با خبرنگاران گفتگو مي كرد با بيان اين مطلب افزود: چند پيشنهاد دارم كه هفته آينده تصميم نهايي خود براي انتخاب يكي از آنها را اعلام خواهم كرد.

زندي در مورد تيم ملي كشورمان برابر پرتغال گفت : ما فوتبال خوبي را به نمايش گذاشتيم اما به هر حال پرتغال يكي ازبهترين تيم هاي اروپايي است و در اين بازي نيز فوتبال قابل قبولي را به نمايش گذاشت.

زندي در مورد حضورخود در ميدان گفت : خوشحالم كه توانستم پس ازپشت سرگذاشتن دوران مصدوميت ام بار ديگر براي تيم ملي ايران بازي كنم.

وي ادامه داد: مي توانستم از ابتدا بازي كنم اما اين بستگي به نظركادر فني دارد. دربازي آينده نيز اين توانايي را دارم كه نود دقيقه برابر پرتغال بازي كنم اما بازهم همه چيز بستگي به نظر كادر فني دارد.

کد خبر 340938

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها