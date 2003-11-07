در بغداد فضاي دلسرد كننده اي حكم فرماست

مرحله سوم عمليات محرم

سومين مرحله اين عمليات در ساعت 10 شب تاريخ 15/8/1361 با هدف تسخير ارتفاعات غربي ، دامنه هاي غربي جبال حمرين ، جاده هاي تداركاتي دشمن و تامين اهداف فتح شده در مراحل نخستين آغاز مي شود . اين در حالي است كه راديو بخش فارسي بغداد به شدت تلاش مي كند با پخش اكاذيب ، رزمندگان اسلام را از حمله باز دارد . اين راديو مانند هميشه ايران را تهديد به استفاده جنگ افزارهاي ناشناخته و جديد مي كند . همچنين به مردم مرزنشين عراق اطمينان مي دهد كه ايرانيان هرگز نخواهند توانست از مرز عبور كنند ، اما لشكرهاي آزاديبخش اسلام ، براي سومين بار پس از عبور از بلنديهاي حمرين به سوي چاههاي نفتي منطقه يورش مي برند و تمامي موانع را پشت سر مي گذارند . عده زيادي از نيروهاي دشمن در اين نبرد سخت كشته و زخمي شده يا به اسارت قواي اسلام در مي آيند .

فرماندهان نظامي بعث تلاش مي كنند با جمع آوري نيروهاي پراكنده آنها را مجددا سازماندهي كنند و پاتكهايي را عليه ايران آغاز نمايند كه با لطف خداوند و هوشياري رزمندگان اسلام همه آنها قبل از اين كه فرصتي براي عكس العمل بيابند ، تار و مار مي شوند . چاههاي نفتي منطقه به استعداد 50 حلقه به تصرف ايران در مي آيد و براي ورود به شهرك زبيدات عراق ، گردانهاي لشكر 25 كربلا به دژهاي دفاعي عراق يورش مي برند . سرعت عمل يگان سيد الشهداء دشمن را دچار سردرگمي مي كند . شهر لحظه به لحظه به محاصره نزديك تر مي شود . شليك آتشبارها و حملات هوايي دشمن عليه رزمندگان شدت مي گيرد ، اما برتري آتش و توان رزمي نيروهاي اسلام ، هر گونه تحركي را از سوي نيروهاي عراقي خنثي مي كند .

در جاده زبيدات كاميون مهمات دشمن سعي مي كند و به نيروهاي محاصره شده خود مهمات برساند ، اما قبل از اين كار مورد هدف قرار گرفته و در اثر انفجار مهيب و آتش حاصل از آن ، به خاكستر مي نشيند و در پي آن صداي تكبير رزمندگان فضا را پر مي كند و شيران شمال در قالب لشكر 25 كربلا با الهام و تبعيت از جانبازان و شهداي خود تبديل به آهن گداخته مي شوند و ديگر هيچ كس را ياراي مقابله با آنان نيست .

دشمن وقتي در مقابل تهاجم سنگين رزمندگان به استيصال مي افتد ، از سلاحهاي شيميائي استفاده مي كند . ناگهان تعدادي هلي كوپترهاي مسلح به راكت شيميائي وارد منطقه مي شوند كه با لطف خداوند گردباد شديدي در مي گيرد و هلي كوپترها مجبور به عقب نشيني مي شوند .

در آستانه ورود به شهرك زبيدات تانكهاي مستقر در بلنديها و شيارها آخرين تلاش را انجام مي دهند تا مانع سقوط شهر شوند . آرپي جي زنها تعدادي از انها را شكار مي كنند كه باقيمانده تانكها از مهلكه مي گريزند و در سمت غرب زبيدات موضع مي گيرند . پس از در هم شكستن آخرين مقاومتهاي دشمن ، لشكر 25 كربلا و ديگر يگانها با سرافرازي وارد شهر تخليه شده زبيدات مي شوند و كار تعقيب را تا غرب شهرك ادامه مي دهند . آن گاه بلدوزرهاي جهاد ، سپاه و ارتش اقدام به ايجاد خط دفاعي مي كنند . نيروهاي اسلام در پشت آن مستقر و آماده دفع پاتكهاي احتمالي دشمن مي شوند .

همزمان با ورود رزمندگان به شهر زبيدات ، در محورهاي سمت راست منطقه عملياتي ، پاسگاههاي شرهاني و ابو غريب نيز به تصرف قواي اسلام در مي آيد و بدين ترتيب تمامي اهداف تامين مي شود . در تصرف اين پاسگاهها اكثر نيروهاي بعث فرار را بر قرار ترجيح مي دهند و تعدادي هم كه به زور فرماندهي مقاومت مي كنند ، سرانجام كشته و يا اسير مي شوند .

عراق براي بازپس گيري اراضي و خطوط از دست رفته خود ، در 21/8/1361 دست به پاتك بسيار سنگيني مي زند كه با انهدام 20 تانك و نفربر و تلفات عمده ، تلاش مذبوحانه اش عقيم مي ماند و مواضع ايران بيش از پيش تثبيت مي شود .

نتايج و دست آوردهاي عمليات محرم

بعد از عمليات رمضان ، دشمن پي مي برد كه ايران تلاش دارد كه هرچه بيشتر خود را به شهر بصره نزديك كند تا در موقع لزوم گلوگاه عراق را از اين نقطه بفشارد . بدين منظور صدام تمامي امكانات اقتصادي و نظامي خود را به كار مي گيرد تا از اين نقطه حساس دفاع كند . زماني كه ايران علي رغم نفوذ موفق به خاك عراق و بنا به مصلحت ، اقدام به تثبيت مواضع مي كند ، عراق و حاميان آن از اين موقعيت استفاده كرده و با راه انداختن تبليغات ، در بوق و كرنا مي كنند كه ديگر ايران قادر نخواهد بود حمله اي صورت دهد . به خصوص اين جنجالهاي تبليغاتي به دنبال حمله محدود مسلم بن عقيل و دستاورد نسبي آن شدت مي يابد .

در تكميل اين حوادث ، زمزمه تحويل هواپيماهاي شكاير سوپر اتاندارد فرانسوي براي قطع صادرات نفتي ايران صورت مي پذيرد و تلاش مي شود از آنها غولي ساخته شود تا رزمندگان ايران مرعوب آن شوند . به دنبال آن از ايران خواسته مي شود كه از حمله به عراق صرف نظر كند و با پذيرفتن حالت نه جنگ و نه صلح ، جنگ را از طريق مجامع بين المللي حل كند كه در جواب به اين موهومات تصميم به اجراي عمليات محرم گرفته مي شود . دليل انتخاب منطقه مورد نظر از آن جهت بود كه دشمن براي جنگيدن در آن قسمت از خود علاقه اي نشان نداده و تلاش مي كرد با بهره گيري از موضع برتر و حضور در ارتفاعات ، براي هميشه آن را از آن خود نگهدارد .

مناطق و تاسيسات آزاد شده :

خارج كردن جاده دهلران - عين خوش به طول 100 كيلومتر از زير ديد و تير دشمن .

تامين امنيت شهرهاي موسيان ، دهلران و پادگان عين خوش ، دشت اژيه و دهكده هاي اطراف آن .

آزادسازي سلسله جبال حمرين ، قله هاي 390 ، 398 ، 400 ، 290 ، 298 .

به خطر انداختن جاده ارتباطي طيب - علي غربي و جاده نظامي بغداد - العماره .

آزادسازي منابع نفتي موسيان ، بيات و حوضچه هاي نفتي زبيدات ، تلمبه خانه و حدود 70 حلقه چاه نفتي .

تامين قسمتي از مرز به طول 50 كيلومتر .

وسعت منطقه آزاد شده :

بيش از 550 كيلومتر مربع از خاك ايران آزاد مي شود و بيش از 300 كيلومتر مربع از خاك عراق در نوار مرزي به تصرف رزمندگان اسلام در مي آيد .

تجهيزات منهدم شده دشمن : بيش از 260 تانك و نفربر زرهي ، 230 دستگاه خودرو، چندين قبضه توپ سبك و سنگين ، ده فروند هواپيما و چندين انبار مهمات و انواع سلاحهاي سبك

يگانهاي منهدم شده دشمن : تيپ هاي 606 ، 413 ، 703 ، 505 ، 42 و 423 ؛ تيپ هاي 42 ، 60 و 17 زرهي ، تيپ 24 مكانيزه ، گردان 2 نيروي مخصوص ، 5 گردان كماندويي و گردان تانك التحرير و گردان تانك صدام .

غنايم : بيش از 150 دستگاه تانك و نفربر زرهي ، 51 قبضه تفنگ 106 ميليمتري ، انواع توپهاي ضد هوايي و خمپاره انداز ، بيش از 250 دستگاه انواع خودرو و پچندين موشك انداز ماليوتكا .

همچنين در اين عمليات بيش از 7000 نفر از نيروهاي دشمن كشته و زخمي و 3400 نفر به اسارت رزمندگان اسلام در آمدند .

انعكاس عمليات محرم

رسانه هاي گروهي و خبرگزاريها در حالي كه رزمندگان اسلام از مرز بين المللي عبور كرده و شهرك زبيدات و چاههاي نفتي بيات را به تصرف درآورده بودند ، همچنان به پخش اخبار دروغ پرداخته و به حمايت خود از رژيم بعثي عراق ادامه مي دهند .

تحليل گر نظامي غرب( نيو يورك تايمز ) :" منابع اطلاعاتي غرب به صحت ادعاهاي عراق بيشتر از ايران اعتقاد دارند . "

مجله اخبار آمريكا :" در حقيقت عراق از نظر تاكتيكي و نظامي بر ايران برتري دارد و نيروي هوايي اش تقريبا دست نخورده و در نبردهاي اخير به شيوه اي كاملا موثر عمل كرده است . "

راديو صداي آمريكا :" افسران عراقي مدعي هستند كه نيروهايشان منظم و سازمان يافته و به خوبي مجهزند و اكنون كه در خاك خود مي جنگند حتي يك متر از آن را به ايران نخواهند داد . " ( 16/8/1361 )

" عراق پيشروي نيروهاي ايران را پذيرفته اما گفته كه اين پيشروي بين 1 تا 5 كيلومتر بوده است . " ( 17/8/1361 )

راديو بي بي سي :" علي رغم حضور تعدادي خبرنگار خارجي در ايران ، هنوز يك گزارش مستقل براي تاييد ادعاهاي ضد و نقيض طرفين جنگ در دست نيست . "

راديو اشغالگر قدس :" پرزيدنت صدام حسين تاكيد كرد كه پيروزي ارتش عراق بر نيروهاي اسلامي ايران به حق و غير قابل انكار است . "

روزنامه گاردين :" حملات شديد ايرانيان آن چنان شكاف بزرگي در خط دفاعي عراق به وجود آورده كه نيروهاي عراقي را در مقياس عظيمي وادار به فرار كرده است . به طوري كه ظرف 48 ساعت اول نبرد ، چهار هزار سرباز عراقي مواضع دفاعي خود را بين خطوط دفاعي مقدم شهرهاي عراقي كوت و العماره ترك كرده و از صحنه نبرد گريخته اند . "

مفسر روزنامه اكونوميست :" در بغداد فضاي دلسرد كننده اي حكم فرماست و از تبليغات پر شور و هيجان راديو و تلويزيون عراق كه قبل از فتح خرمشهر توسط نيروهاي ايران ، وجود داشت ديگر خبري نيست . آنچه بيش از خبرهاي جبهه باعث نگراني و افسردگي عراقيها شده است ، شواهد سياسي حاكي از عزم راسخ ايران به ادامه جنگ است ، چرا كه عراق نه از نقطه نظر مالي و نه از نقطه نظر انساني نمي تواند به يك جنگ دراز مدت و نامحدود ادامه دهد .طي ماه گذشته از ارزش دينار عراقي تا پنج درصد كاهش يافته است . "

پس از انجام عمليات موفقيت آميز محرم ، شوراي امنيت هم خطر عظيم را احساس مي كند و براي پيش گيري به فكر چاره مي افتد و در اين باره قطعنامه ، 540 را درباره جنگ عراق عليه ايران تصويب مي كند .

فرازي از فرمايشات امام خميني ( ره ) پيرامون عمليات محرم

" شما ببينيد كه صدام چه كار كرده كه امروز در دام افتاده است و نمي داند چه كار كند . مثل آن كسي بود كه ادعاي پهلواني مي كرد و هر وقت كه مي رفت بيرون يك كسي پيدا مي شد اورا كتك مي زد و يا زمين مي زد ، بر مي گشت ( خانه ) مادرش را كتك مي زد . صدام در هر جبهه اي سيلي خورده است و در هر جبهه اي شكست خورده است دنبال او يك دسته از اين عراقيهاي بيچاره را كه تحت ظلم او هستند و دست و پا مي زنند از آنجا بيرون كرده است و يا به حبس برده و با سلاحهاي دورزن خودش همه آن افراد شهرهاي عربي نشين را كه محترم هستند ، اينها را هدف قرار مي دهد و يا شهرهاي ايران را .

اين همان مساله است . هر وقت شكست مي خورد ، يك همچنين قضيه اي است . الان شكست فاحشي خورده است . منتظر باشيد كه باز اگر خداي ناخواسته بتواند او در شهرهاي مرزي يك جنايتي بكند و دوستان منافقش هم در داخل و اين براي اين است كه اذهان را از اين شكست ( بلكه بتواند ) منصرف كند . "