آمريكا با دادن وجهه قانوني به قرارداد هسته اي با هند امنيت بين المللي را به خطرانداخته است / بايد اسرائيل نيز تحت فشار قرار گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از هفته نامه آمريكايي فوروارد،چنانچه قرارداد هسته اي آمريكا وهند بتواند با موفقيت از كنگره عبور كند، بايد به افزايش فشار بر اسرائيل به عنوان يك قدرت هسته اي كه هرگز به اين امر اعتراف نكرده است، منجر شود. در اين شرايط اسرائيل نيز بايد موافقت كند همچون هند لااقل برخي از بخش هاي هسته اي خود را تحت نظارت هاي بين المللي درآورد.

مارك پرلمن در ادامه آورده است : منتقدين در درون و بيرون كنگره آمريكا استدلال مي كنند كه چنين استثنا قائل شدن هايي در مورد كشورهايي كه قوانين هسته اي را نقض مي كنند، آن هم در شرايطي كه ايران به عنوان مهمترين نگراني بين المللي مطرح شده است، نشان دهنده شمشير دولبه آمريكا است.

اين هفته نامه به نقل از منتقدين تصريح مي كند كه آمريكا با دادن وجهه قانوني به برنامه هسته اي هند استاندارد دوگانه را به كار گرفته است و امنيت بين المللي را به خطر انداخته است.

پرلمن نوشت : البته چنانچه اين قرارداددر كنگره آمريكا تصويب شود براي اسرائيل چندان مناسب نخواهد بود، زيرا جهان به اين رژيم فشار مي آورد كه لااقل بخشي از توانايي هاي هسته اي خود را تحت نظارت بين المللي درآورد.

نويسنده اين مقاله اعتقاد دارد ديگر نكته اي كه سبب فشار بر اسرائيل مي شود اين است كه آمريكا در كنفرانس خلع سلاح كه در ماه گذشته برگزار شد، پيش نويس پيماني را امضا كرد كه توليد مواد شكافت پذير را منع مي كرد.چنين پيماني در مورد همه كشورها بايد به كارگرفته شود، اما با توجه به اينكه آمريكا استاندارد دوگانه به كار گرفته است، در اين زمان ها اسرائيل را داخل دولتهاي ديگر به حساب نمي آورد.

وي از كنگره آمريكا خواست به اين موضوعات توجه كنند و سپس به بررسي قرارداد هسته اي هند و آمريكا بپردازند.

هفته گذشته مقامات آمريكا و هند به طوررسمي نشستي را برگزار كردند تا درباره جزئيات اين قرارداد به نتايجي دست پيدا كنند ،اما نتيجه جلسه آنان به طور عمومي اعلام نشد.