انتخابات مجلس خبرگان به نفع اصولگرايان رقم خواهد خورد

غلامحسن اميري در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به تلاش اصلاح طلبان و اصولگرايان در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، گفت: در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبري، چنانچه هاشمي رفسنجاني به غير از اصلاح طلبان و اصولگرايان خط ميانه اي را به وجود آورد بسيار خوب است و او مي تواند تشكيل دهنده خط ميانه اي در انتخابات خبرگان باشد.

وي افزود: به دليل حضور مشهود مجتهدين و فقها در ميان اصولگرايان، انتخابات مجلس خبرگان به نفع اصولگرايان و مجتهدين رقم خواهد خورد.

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين همچنين شكل گيري ائتلافي يكپارچه بين اصلاح طلبان را بعيد دانست و تصريح كرد: به طور نمونه در بين اصلاح طلبان هيچگاه حزب اعتماد ملي با مشاركت سر يك ميز نخواهند نشست، چنانكه كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي نيز اعلام كرده است براي حضور در انتخابات نيازي به ائتلاف ندارد.

غلامحسن اميري با اشاره به مسئوليت سيد محمد خاتمي براي هماهنگي جنبش اصلاحات و ايجاد وحدت در بين اصلاح طلبان، اظهار داشت: با توجه به اين تلاش ها چنانچه شاهد شكل گيري جبهه اي قوي براي حضور در انتخابات مجلس خبرگان و شوراها در هر يك از دو طيف اصولگرا يا اصلاح طلب باشيم، به طور قطع شاهد استقبال چشمگيرتري نيز خواهيم بود.

وي در پايان با توجه به اهميت انتخابات مجلس خبرگان خاطرنشان كرد: اوضاع و شرايط كنوني داخلي و بين المللي ايجاب مي كند انتخابات شوراها وخبرگان رهبري با حضور هر چه پرشورتر مردم برگزار شود.