به گزارش خبرنگار ورزشي" مهر" در ساري به نقل ازهيات تكواندو مازندران ، ميزباني منطقه غرب درسالن ورزشي امام رضا تنكابن و ميزباني منطقه شرق در سالن ورزشي شهيد طوسي نكاء برگزار شد كه با شناخت نفرات برتر ده وزن به پايان رسيد.

براساس اين گزارش سامان ردائي، حسين ردائي، علي اسماعيلي، محمد اسماعيل آقا بابائي ،علي شريف حسن، محمد رضا رسولي ،علي نظر نژاد، رضا ملاحسيني و نريمان نيك كارنفرات برترمنطقه غرب ومحمد حسين پلنگ افكن، مصطفي قنبري، هادي احمدي، رضا جعفرپور، ميرحسين حسيني، رضا دهقاني، سيد رضا ساداتي، مسعود قربانيان، حميد رضا صفوي و ميلاد سليماني نفرات برترمنطقه شرق مازندران بودند.

گفتني است نفرات برتر اوزان مختلف براي شركت درمسابقات قهرماني كشور به اردوي آمادگي دعوت خواهند شد.