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۲۸ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۲۹

پاسخ احتمالي ايران به بسته هسته اي غرب(1)/ محبيان در گفتگو با "مهر":

ايران نبايد براي آغاز مذاكره پيش شرط بپذيرد

ايران نبايد براي آغاز مذاكره پيش شرط بپذيرد

امير محبيان اعتقاد دارد هرگونه تعليق يا توقف در غني سازي اورانيوم براي مذاكره، اقدامي است كه با منافع ملي و حق حاكميتي ايران در تضاد است.

دكتر اميرمحبيان، كارشناس امور سياسي و عضو شوراي سردبيري روزنامه "رسالت" در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مورد پاسخ احتمالي ايران به بسته هسته اي غرب گفت : استراتژي فعلي ايران در اعلام آمادگي مداوم براي مذاكره بي قيد و شرط، موفق بوده است و اين استراتژي بايد حفظ شود.

وي افزود: ايران نبايد به هيچ وجه پيش شرطي را براي آغاز مذاكره بپذيرد، طرفهاي مقابل هم حق تحميل پيش شرط را ندارند .

محبيان تاكيد كرد: تعليق يا عدم تعليق اصولا موضوع مذاكره ما با كشورهاي غربي نيست، تنها موضوعي كه بايد در مورد آن به "توافق" رسيد، بحث "اطمينان بخشي به جامعه جهاني" در مورد صلح آميز بودن اهداف برنامه هاي هسته اي ايران است .

وي افزود :  اين مهم هم فقط در چارچوب N.P.T ميسر و ممكن است، اگر چارچوب اين پيمان را بپذيريم، غني سازي اورانيوم به منظور تكميل چرخه سوخت، جزو حقوق مسلم و حاكميتي ايران و هركشوري است كه ان.پي.تي را پذيرفته است .

اين كارشناس سياسي در پايان تاكيد كرد: در صورت پذيرش تعليق در واقع ايران از "حق حاكميتي " خود گذشته است كه اين مساله منطقي نيست و در چارچوب منافع ملي هم نمي باشد.

کد مطلب 341149

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