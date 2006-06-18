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۲۸ خرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۰۹

پنج بدمينتون باز از كشورمان در اسپانيا به ميدان مي روند

پنج بدمينتون باز از كشورمان در اسپانيا به ميدان مي روند

با دعوت از دو ورزشكار ديگر از كشورمان جمع ورزشكاران شركت كننده در رقابت هاي بين المللي بدمينتون اسپانيا به پنج نفر رسيد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" فدراسيون بين‌المللي بدمينتون با دعوت از دو بدمينتون باز ديگر كشورمان، تعداد دعوت‌شدگان به رقابتهاي قهرماني جهان كه در كشور اسپانيا برگزار مي‌شود را به پنج بازيكن افزايش داد.

فدراسيون بين‌المللي بدمينتون قبل از اين سه ورزشكار ايران شامل نگين اميري پور، بهناز پيرزمان بين وكاوه محرابي را براي حضور در رقابت هاي بين المللي دعوت كرده بود كه هم اكنون با افزوده شدن علي شاه حسيني و غلامرضا باقري تعداد بدمينتون بازان كشورمان به پنج بازيكن افزايش يافت.

بنابراين گزارش اين ورزشكاران ضمن كسب نتايج لازم در مسابقات بين‌المللي، سهميه حضور در رقابت هاي قهرماني جهان در اين رشته را به دست آورده‌اند.

 مسابقات بدمينتون قهرماني جهان در تاريخ 26 لغايت 31 شهريور ماه سال جاري در كشور اسپانيا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 341185

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