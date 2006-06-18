۲۸ خرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۴۷

آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار عبدالعزيز حكيم:

آمريكا راهي جز واگذاري امور به مردم عراق ندارد

آيت الله هاشمي رفسنجاني دين را مهمترين عامل تعيين كننده سرنوشت مردم عراق عنوان كرد و گفت: حضور علما در صحنه سياست عراق ، تقويت كننده نقش مردم و ضامن حفظ وحدت و يكپارچگي اين كشور است.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درديدار عبدالعزيز حكيم، رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق ، اتحاد مردم عراق در شرايط فعلي اين كشور را امري لازم و ضروري عنوان كرد و افزود: آمريكا راهي به جز واگذاري كردن امور به مردم عراق و حركت در مسير خواست و اراده آنها ندارد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، حضور نيروهاي خارجي را در عراق  عامل وابستگي اين كشور و نا امني منطقه خواند و تصريح كرد:  جمهوري اسلامي ايران باهر گونه اقدامي كه امنيت عراق را با مشكل مواجه كند مخالف است.

 آيت الله هاشمي رفسنجاني افزود: جمهوري اسلامي ايران  در همه حال مدافع و حامي مردم عراق خواهد بودو در شرايط جديد اين كشور به نقش سازنده خود در رفع آلام مردم اين كشور ادامه خواهد داد.

عبدالعزيز حكيم نيز در اين ديدار ، باورهاي ديني ومردم عراق را درنحوه اداره اين كشور تعيين كننده عنوان كرد و گفت: اختلاف افكني مذهبي و قومي درعراق راه به جايي نخواهد برد.

رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق تلاش براي نا امن كردن عراق و حملات تروريستي  به مردم بي دفاع رابشدت محكوم كرد و گفت: دولت عراق به شدت با اينگونه اقدامات برخورد خواهد كرد.

وي جمهوري اسلامي ايران را نزديكترين دوست مردم و دولت عراق عنوان كرد و افزود: تلاش دشمنان دو ملت عراق و ايران براي اختلاف افكني محكوم به شكست است.

