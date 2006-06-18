تاخير در پرداخت وام قرض الحسنه 3 ميليون توماني مسكن

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، پرداخت وام سه ميليون توماني براي اجاره مسكن كه پس از حل اختلافات موجود ميان وزارت مسكن و شهرسازي با شوراي پول و اعتبار و همچنين اعلام نظر مسئولان بانك مسكن در مورد ابلاغ دستور العمل پرداخت اين وام قرار بود از ابتداي هفته جاري اجرايي شود، هنوز عملي نشده است.

اين در حالي است كه پرداخت وام سه ميليون توماني قرض‌الحسنه مسكن قرار بود از ارديبهشت ماه سال جاري پرداخت شود كه به‌دليل اختلاف شوراي پول و اعتبار با وزارت مسكن در مورد مدت باز پرداخت اين وام به تاخير افتاد كه با رفع اختلاف نظر موجود مراحل پرداخت وام قرض الحسنه سه ميليون توماني مسكن در حال انجام است.

از سوي ديگر پيش از اين شوراي پول و اعتبار در مورد تصويب رقم سه ميليون تومان وام قرض الحسنه با توجه به اينكه هم اكنون سقف تسهيلات قرض الحسنه براي مسكن 500 هزار تومان است، با وزارت مسكن اختلاف نظر داشت كه پس از پيگيري‌هاي وزارت مسكن، پرداخت سه ميليون توماني وام قرض‌الحسنه مسكن از سوي شوراي پول و اعتبار پذيرفته شد.

براساس اين گزارش، وام سه ميليون توماني مسكن قرار است بر اساس سهميه‌بندي پرداخت شود، به‌طوري‌كه كل اعتبار بين چهار گروه كميته امداد، بهزيستي، بازنشستگان و ايثارگران تقسيم بندي شده و هر يك از نهادها خود اقدام به پرداخت وام به افراد تحت پوشش مي كنند.

اين در حالي است كه پرداخت وام ده ميليون توماني مسكن از 20 خرداد ماه به 30 هزار نفر افراد واجد شرايط در سراسر (21 هزار نفر شهرهاي كوچك و متوسط و 9 هزار نفر شهرهاي بزرگ ) آغاز شده و افراد تا شش ماه فرصت دارند كه براي دريافت وام مذكور اقدام نمايند.