طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده تصويب شد

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني مهر با بيان اين مطلب ، طرح تصويب شده در كميسيون صنايع و معادن مجلس را طرحي تشويقي توصيف كرد و گفت: قرار شده است اين طرح به دو روش جايگزيني خودروهاي فرسوده انجام شود با يك روش جايگزيني با خودروهاي توليد داخل و ديگري جايگزين با خودرو خارجي وارداتي است.

احمد رهبري افزود: به موجب اين طرح به ازاي خارج كردن يك خودرو فرسوده يك خودروي جديد ساخت داخل با اعطاي 50 درصد تسهيلات بدون بهره و50 درصد مابقي تسهيلات عادي جايگزين گردد.

وي افزود: در روش جايگزيني از طريق واردات قرار شده است به ازاي هزار دلار واردات خودرو خارجي ، 5/1 سيلندر خودروي فرسوده از رده خارج شود، يعني به ازاي خودرو با 10 هزار دلار ، 15 سليندر خودروي فرسوده از رده خارج مي شود.

وي افزود: ورود خودرو خارجي تا سقف 12 هزار و پانصد دلار از سود بازرگاني و مابه التفاوت قيمت معاف خواهد بود.

نماينده مردم گرمسار در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: به منظور جايگزيني خودروهاي فرسوده عمومي از قبيل تاكسي ، اتوبوس و كاميونهاي باربري شركت هاي حمل و نقل مسافري و باري وتاكسيراني مي توانند در قبال از رده خارج كردن يك خودرو پلاك قرمز فرسوده يك دستگاه خودروي خارجي بدون پرداخت سود بازرگاني و مابه التفاوت قيمت خودرو وارد كنند.

وي تاكيد كرد: در صورت تصويب نهايي اين طرح ، جايگزين خودرهاي فرسوده درسراسر كشور اجراخواهد شد.