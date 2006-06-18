سرسنگي عضو كميته اجرايي ITI جهاني شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي اعلام كرد مجيد سرسنگي مدرس تئاتر و مدير گروه آموزشي هنرهاي نمايشي پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران در سي و يكمين اجلاس جهاني تئاتر در مانيل فيليپين از سوي كشورهاي عضو اين تشكل جهاني به همراه 19 تن ديگر به عنوان عضو اصلي كميته اجرايي ITI برگزيده شد.



ساير اعضاء اين كميته كه هر دو سال يكبار با راي گيري در مجمع عمومي موسسه بين المللي تئاتر انتخاب مي شوند، عبارتند از والري خاسانوف (روسيه)، مانفرد بيلهازر (آلمان)، ژان پير گوايتگانگ (بوركينافاسو)، زلكا تورچينوويك (كرواسي)، ‍ژان چاليك (آمريكا)، ريجا سينكاراننلا (فنلاند)، كريستين بابو پاگورلي (يونان)، فؤاد الشطي (كويت)، فرناندو گاراز (مكزيك)، علي مهدي (سودان)، هينو بيرگلسن (دانمارك)، سيسيل آلوارز (فيليپين)، نويل شولمن (انگلستان)، توبياس بينكان (سوئيس)، رامندو ماجومدار (بنگلادش)، اي سو شين (كره)، ماريا بالستروس (اسپانيا) و يوكو اوداگيري (ژاپن).



كميته اجرايي ITI بالاترين مرجع سياستگذاري و اجرايي اين مؤسسه محسوب شده و مسئول نظارت بر كليه فعاليت‌هاي كشورهاي عضو اين تشكل هنري است. حضور نماينده‌اي از جمهوري اسلامي ايران در عالي‌ترين نهاد تصميم‌گيرنده مؤسسه بين‌المللي تئاتر تأثير بسزايي در گسترش فعاليت‌هاي بين‌المللي تئاتر ايران و نيز مشاركت جديتر كشورمان در سياستگذاري‌هاي جهاني تئاتر خواهد داشت.



مؤسسه بين‌المللي تئاتر( ITI) يك تشكل بين‌المللي وابسته به يونسكو است كه با همراهي كشورهاي عضو براي گسترش هنر تئاتر و ارتقاء كمي و كيفي آن تلاش مي‌كند.