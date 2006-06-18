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۲۸ خرداد ۱۳۸۵، ۱۶:۰۰

مجمع عمومي كانون تدوينگران سينما برگزار مي‌شود

مجمع عمومي كانون تدوينگران سينماي ايران در نوبت دوم روز سه‌شنبه 30 خرداد راس ساعت 17 در تالار اجتماعات خانه سينما برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دستور جلسه اين مجمع كه به دعوت بازرسان كانون تشكيل خواهد شد عبارتست از 1- انتخاب اعضاء جديد شوراي مركزي و 2- انتخاب بازرسان جديد كانون.

حضور كليه اعضاء كانون در اين مجمع عمومي حائز اهميت و ضروري است.

کد مطلب 341291

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