به گزارش خبرگزاري "مهر"، دستور جلسه اين مجمع كه به دعوت بازرسان كانون تشكيل خواهد شد عبارتست از 1- انتخاب اعضاء جديد شوراي مركزي و 2- انتخاب بازرسان جديد كانون.

حضور كليه اعضاء كانون در اين مجمع عمومي حائز اهميت و ضروري است.