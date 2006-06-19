به گزارش خبرگزاري" مهر"، داود عليزاده رئيس هيئت ورزشهاي همگاني استان تهران در اين باره گفت : به منظورگسترش فرهنگ ورزش و ايجاد فضاي سالم و پيشگيري از شيوع اعتياد درميان جوانان و نوجوانان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدردر نظر داريم همايش بزرگي را در سطح شهر تهران برگزاركنيم .

وي اظهار داشت : در اين همايش حضورمهندس علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني ، عليخاني دبيرستاد مبارزه با مواد مخدر، جمعي ازمسئولان سازمان تربيت بدني و ملي پوشان و قهرمانان رشته هاي مختلف باعث بالا رفتن انگيزه در ميان ورزشكاران ودوستداران ورزش در شهر تهران خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: در طول اين همايش شركت كنندگان با حمل پرچمها و پلاكاردهايي با شعار" مواد مخدر، پيشگيري و ورزش " انزجارخود را از اين معضل بزرگ اجتماعي اعلام خواهند كرد.

رئيس هيئت ورزشهاي همگاني استان تهران افزود : مسير موتور سواران از ميدان آزادي و دوچرخه سواران از ميدان شهيد قيانوري آغاز و پس از پيمودن مسافت مورد نظر درپارك ملت به جمع ورزشكاران رشته هاي مختلف مستقر در پارك ملت خواهند پيوست.

اين همايش روز پنجشنبه اول تيرماه از ساعت 30/5 صبح درمحل مورد نظر آغازخواهد شد.