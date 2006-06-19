دكتر "ابراهيمي مقدم" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: يكي از مواردي كه در سال هاي اخير منجر به فزوني استرس در ميان جوانان شده وجود سد بزرگي به نام كنكور است و در صورتي كه نتوانيم با اينگونه استرس هاي روزمره مقابله كنيم استرس با ما برخورد مي كند.

وي در زمينه كنترل استرس و اضطراب كنكور اظهار داشت: داوطلبان بايد به خاطر داشته باشند كه در ارتباط با مسائلي كه كنترلي بر روي آنها ندارند نبايد استرس داشته باشند. به عنوان مثال داوطلبين نمي توانند كنكور امسال را از حالت تستي خارج كرده و تغيير دهند اما مي توانند تنش خود را مهار كرده و به آرام كردن خود بپردازند.

اين روانشناس گفت: در هنگام استرس شديد بهتر است موضع و موقعيت خود را نسبت به مكان يا موقعيتي كه استرس زا است تغيير دهند و به محيط هاي كمتر استرس زا پناه ببرند. داوطلب در اين برهه از زمان نبايد به مطالعه عمقي و يادگيري بپردازد و بهتر است شرايط روحي و رواني خود را بهبود بخشد.

وي با تأكيد بر اينكه داوطلبان در زمان كنوني به استراحت فكري و روحي بپردازند افزود: با استفاده از يك چشم بند در اتاق دربسته دلشوره ها را كنار بگذاريد و نگران از دست دادن زمان و اينكه رقبا در حال مطالعه هستند نباشيد. به خاطر داشته باشيد كه در روز هاي پاياني دريافت اطلاعات و تحكيم آنها در حافظه درازمدت به كندي صورت مي گيرد.

انتقال اطلاعات در پاسخنامه افرادي كه استرس دارند به درستي صورت نمي گيرد

ابراهيمي مقدم يادآور شد: انتقال اطلاعات در پاسخنامه نيز در افرادي كه استرس دارند به درستي صورت نمي گيرد. در اين زمان داوطلبان بيشتر نگران هستند كه نتيجه تلاش هايشان در عرض چند ساعت مورد بررسي و اثبات يا رد مي شود.

در هنگام استرس به مدت 15 تا 20 دقيقه چرت عميق بزنيد

وي اضافه كرد: در روزهاي پاياني و هنگام استرس تصور كنيد در جايي قرار داريد كه به شما آرامش مي دهد. اگر مي توانيد يك چرت عميق به مدت 15 تا 20 دقيقه بزنيد. اين استراحت كوتاه به شما احساس سكون و آرامش مي دهد و پس از آن مي توانيد بر مشكلات غلبه كرده و آنها را تحمل كنيد.

استاد دانشگاه آزاد اسلامي گفت: هيچ گاه در زمان استرس شديد به آينده و نتيجه فكر نكنيد. موقعيتي را تصور كنيد كه در آن در حال پاسخگويي سريع و درست سئوالات كنكور هستيد. در ذهن خود سئوالاتي را خلق كنيد كه به راحتي بتوانيد به آنها پاسخ دهيد.

وي خاطر نشان كرد: پس از اين كه به خاطر مسائل استرس زا احساس خستگي كرديد دوش آب گرم بگيريد و اين كار را بيشتر از زمان هاي عادي انجام دهيد و از مواد معطر طبيعي استفاده كنيد.

اين روانشناس اظهار داشت: بدن خود را ماساژ داده و از افرادي كه با دلداري هاي خود به شما احساسات منفي منتقل مي كنند دوري كنيد. با والدين خود درد و دل و آنها را محرم راز هاي خود قلمداد كنيد.

ابراهيمي مقدم تأكيد كرد: والدين نبايد در اين زمان به نصيحت كردن فرزندانشان بپردازند و بهتر است در اين زمان از تكرار اينكه " تو قبول مي شوي" به عنوان دلداري بپرهيزند و بيشتر به او يادآوري كنند كه برايشان ارزشمند است حتي در صورتي كه قبول نشود.

به انجام ورزش هايي چون شنا، پياده روي و كوهنوردي بپردازيد

وي اظهار داشت: به انجام ورزش هايي چون شنا، پياده روي و كوهنوردي بپردازيد و به مردمي فكر كنيد كه مانند شما شانس شركت در آزمون را ندارند افرادي كه فقط زندگي را سر مي كنند. اقبال خود را با آنها مقايسه كرده و ببينيد كه چقدر خوشبخت هستيد.

استاد روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: براي بي خوابي در هنگام استرس بهتر است ديرتر از معمول و درست زماني كه احساس خواب مي كنيد به رختخواب برويد و از نوشيدني هاي گياهي مانند بابونه استفاده كنيد.

وي گفت: داوطلبان به خاطر داشته باشند كه اكنون زمان عصباني شدن نيست. پيوسته به اين فكر كنند كه هر كاري كنند نمي توانند در كنكور بي نقص باشند.