به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "حسين كشاورز" افزود: فوق العاده ويژه اعضاي هيئت علمي بر اساس مصوبه هيئت دولت از تاريخ 12 بهمن ماه 1383 پرداخت مي شود. اما مشكل منظور شدن اين فوق العاده در حقوق بازنشستگي كماكان ادامه داشت.

وي افزود: بر اساس مصوبه هيئت دولت فوق العاده شامل كسورات بازنشستگي مي شود و در نتيجه اين فوق العاده در حقوق بازنشستگي اعضاي هيئت علمي مورد محاسبه قرار گيرد.

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: با توجه به اينكه رقم اين فوق العاده 3 تا 4 برابر حقوق پايه است و در مصوبه هيئت دولت نيز بر منظور شدن آن در احكام بازنشستگي تصريح شده بود، اما متاسفانه تاكنون اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته بود.

وي با اشاره به پيگيري هاي به عمل آمده براي رفع اين مشكل گفت: طي جلساتي با نماينده سازمان بازنشستگي كشوري اين موضوع مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت. از اين رو در حكم افراد بازنشسته و افرادي كه از اين پس بازنشسته مي شوند مطابق مقررات مربوطه اقدام مي شود.

"كشاورز" اضافه كرد: بر اساس مصوبه هيئت دولت مقرر شد افزايش حقوق اعضاي هيئت علمي در قالب فوق العاده جذب همان سال منظور شود و دانشگاه هاي علوم پزشكي بر مبناي جداولي احكام را صادر كردند و در حال حاضر به مدت 2 سال و 3 ماه از پرداخت اين مبالغ به اعضاي هيئت علمي مي گذرد.

وي تأكيد كرد: براساس تفاسير نادرستي كه از اين مصوبه شد اين فوق العاده در احكام افرادي كه در اين مدت بازنشسته شدند منظور نشده بود كه با پيگيري هاي متعدد از وزارت بهداشت و سازمان بازنشستگي كشوري مقرر شد اين مبلغ در حكم حقوق افراد منظور شود.