مهاجم اسبق تيم ملي كشورمان در گفت گو با خبرنگار ورزشي "مهر" در كرج ضمن بيان اين مطلب گفت : در اين جام جهاني بازيكنان تيم كشورمان تمام تلاش خود را كردند اما متاسفانه به دليل بي مسئوليتي مسئولان تيم ايران نتوانستيم به نتيجه مورد نظر دست پيدا كنيم.

عزيزي اظهار داشت: دادكان بايد دليل اين همه حمايت هاي نا بجاي خود از برانكو را بگويد .مردم حق دارند بدانند چرا رييس فدراسيون فوتبال اينچنين بي منطق از كسي دفاع مي كرد كه ظرفيت هايش را در جام جهاني ديديم.

وي در پايان افزود: تيم ايران مقابل آنگولا بازي سختي دارد چراكه آنگولايي ها پر از انگيزه براي صعود هستند در حالي كه براي ايران همه چيز تمام شده است.