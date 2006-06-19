مسعود صالحي پور در گفت وگو با خبرنگار ورزشي"مهر" در كرج افزود : ساموئل دارابينيان سرمربي با تجربه اي است كه سابقه حضور در باشگاه هاي طراز اول ايران را دارد و زماني كه " كفعمي " مدير عامل باشگاه ذوب آهن بود وي به مدت يك فصل و نيم با اين تيم همكاري كرد.

وي ادامه داد: اميدواريم حضور سامول دارابينيان و اجراي مداوم برنامه ريزي هايي انجام شده بتواند در اين فصل تيم تازه نفس پيكان را در ليگ برتر به موقعيتي عالي برساند .

معاون فني- ورزشي پيكان افزود: از نفرات سابق تيم پيكان كورش مرادي،علي باقري،مرتضي كاشي،محمدرضا طهماسبي، مهدي نوري ، فرهادخانگلي،جلال اميريان، ميثم رضا پور،حسين بابايي،حسن اسلامي و منصور احمدزاده قرارداد خود را براي فصل جديد با باشگاه پيكان تمديد كردند و باشگاه در حال رايزني با چند عضو جديد است كه بزودي نتايج آن را اعلام خواهد كرد.

صالحي پور اظهار داشت: تيم پيكان از پنجم تيرماه سال جاري اردوهاي سازمان يافته خود را زير نظر سرمربي ارمنستاني و ناصر پورمهدي و علي اصغر مديرروستا دو دستيار وي در دو بخش دريا و كوهستان آغاز خواهد كرد كه يكي از اين بخش ها در خارج از كشور و به احتمال زياد در كشور تركيه برگزار مي شود.