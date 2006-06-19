سرمربي اسبق تيم ملي كشورمان در گفت وگو با خبرنگار ورزشي "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: ما منتظرشكست نبوديم اما شكست را پيش بيني مي كرديم و اعتقاد دارم نظر تمام مربيان برجسته فوتبال كشور اين است كه تيم ايران تاوان سكوت اختيار كردن مردان و پيشكسوتان فوتبال خود را مي دهد .

وي ادامه داد : فاجعه است كه ايران دربازي مقابل پرتغال تنها 30 درصد مالكيت توپ را در اختيار داشت و برانكونيز با خيال راحت بر روي نيمكت نشسته و نظاره گربازي بود. در اين ديدارحتي او به لب خط نيامد تا اشتباهات بچه ها را به آنها گوشزد كند.

وي تصريح كرد: ايران در جام جهاني 2006 آلمان بدترين نمايش خود در تاريخ فوتبال را بدست آورد و اين درحالي است كه تيم ما بازي در يك گروه نسبتا آسان و كم دغدغه را تجربه مي كرد.

ابراهيمي افزود: به عنوان مثال مشخص نبود كه مهرزاد معدنچي هافبك سمت چپ بود يا مهاجم ازسويي تعويض هاي اشتباه برانكو نظم تيمي ما را مختل كرده بود و تعويض علي كريمي مضحك ترين تعويض برانكو در اين بازي بود.

وي اظهار داشت : گروه D درجام جهاني گروهي بود كه حرفي براي گفتن نداشت و هر تيمي با يك بازي منسجم مي توانست به دور دوم راه يابد اما متاسفانه تيم ايران با بدترين شكل ممكن در اين بازي ها حاضر شد و فوتبال ما را زير سوال برد.

ابراهيمي خاطر نشان كرد: اي كاش حداقل برانكو تيم جوان و نيمكت نشين را در بازي با آنگولا حاضر كند تا آنها هم براي جام جهاني بعدي بتوانند كسب تجربه كنند.