مديركل امور اجتماعي و انتخابات استانداري خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، افزود: در حال حاضر 40 هزار جوان جوياي كار در خراسان جنوبي وجود دارد كه از اين تعداد 4 هزار نفر ليسانس ، 16هزار نفر ديپلم و ما بقي داراي تحصيلات زير ديپلم هستند.

محمد علي طاهري ، گرايش جوانان به مشاغل دولتي را از مهم ترين مشكلات جامعه برشمرد و گفت: در شرايط كنوني كه مراكز خصوصي جايگاه بهتري دارند ، اين نوع نگرش باعث ياس و نا اميدي در جامعه مي گردد و جوانان را دچار اضطراب خواهد كرد.

وي با استناد به زندگي انبيا گفت: همانطور كه در كار انبياء نظم و برنامه حكومتي مهم تلقي شده است ، در جامعه كنوني نيز بايد برنامه ها بر مبناي تقسيم كار اجرا شود و تحصيلات جوانان نبايد فقط در امور مديريت و امور دارايي خلاصه شود.

طاهري افزود: به ازاي هر 50 ميليون ريال مي توان يك شغل در كشور ايجاد نمود و با توجه به اعتبارات تخصيص يافته به خراسان جنوبي ، ساليانه مي توان 16 هزار شغل در استان ايجاد كرد.