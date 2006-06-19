ازهفت بازيكني كه از اردوي تيم ملي "الف" حف شدند چهاربازيكن به نام هاي تاجيك، روزبهاني، آفاق و احمديان به جهت آسيب ديدگي نتوانستند تيم ملي را همراهي كنند اما هنگام پور، شاهسوند و ساهاكيان به جهت پايين بودن قابليت هايشان در اردوي اخير حضور نداشتند.

با اين وجود حساب شاهسوند را بايد از دو بازيكن ديگر جدا كرد چرا كه سوابق وي در تيم ملي بسيار زياد و عملكرد او در دوران گذشته كاملا تعيين كننده بوده است ( هر چند كه حذف هنگام پور هم كمي زود به نظر مي رسد.)

نظر كادر فني هميشه و هرجا قابل احترام است و با توجه به بازيكنان بلند قامت و مستعد در اردوي تيم ملي كه عموما جوان تر هم هستند، دير يا زود بايد منتظر تغيير و تحولاتي در پست پنج تيم ملي مي بوديم و شايد بهترين فرصت، همين اردوي پيش روي تيم ملي بوده تا جوان تر ها فرصت عرض اندام پيدا كنند.

اما آيا به واقع در اين ميان فقط محمد شاهسوند نمي توانسته در جمع بازيكنان پست پنج حضورپيدا كند؟ بخصوص كه وي از جمله پركارترين و فعال ترين بازيكنان طي اردوهاي تيم ملي بوده و در طول مسابقات هم كاملا مطيع اوامر مربيان بوده است.

آيا حذف شاهسوند در اين مقطع از تيم ملي، نمي تواند در روند حركتي او آسيب وارد كرده و اين بازيكن پر تلاش را بي انگيزه كند؟

با وجود اين اگر خوشبينانه به اين قضيه نگريسته شود، چنين حركتي از سوي كادر فني و دست اندركاران تيم ملي باعث بيم و اميد در همه بازيكنان مي شود تا هرگز احساس امنيت نكرده و بدانند كه هر گونه كم كاري موجبات حذف آنان و جايگزيني بازيكني با انگيزه و پر توان تر را به دنبال خواهد داشت . به شرط اينكه از سوي دست اندركاران تيم ملي هرگز تبعيض و استثنايي صورت نگيرد و در چنين تصميم گيري هايي، همه بازيكنان به يك چشم نگريسته شوند.