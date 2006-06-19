به گزارش خبرگزاري "مهر"، موسيقي اين فيلم هم متشكل از چند ترانه محسن چاووشي با تنظيم اردوان كامكار است و خود كامكار مسئوليت آموزش موسيقي بهرام رادان را نيز در فيلم بر عهده داشته است.

"علي سنتوري" داستان جواني علاقمند به هنر موسيقي را به تصوير مي كشد كه با مخالفت خانواده خود براي ادامه اين كار مواجه مي شود. جواني كه بعد از ازدواج، با وجود عشق و علاقه به هنر موسيقي و شهرت خود، بر اثر مشكلات به دام اعتياد مي افتد. در اين فيلم بهرام رادان، گلشيفته فراهاني، مسعود رايگان، رويا تيموريان، نادر سليماني و مائده طهماسبي ايفاي نقش مي كنند.

از عوامل توليد فيلم "علي سنتوري" مي توان به نويسندگان: داريوش مهرجويي و وحيده محمدي فر، مدير فيلمبرداري: تورج منصوري، طراح گريم: پرستو معيني، مدير توليد: علي آشتياني پور، تهيه كننده: داريوش مهرجويي و فرامرز فرازمند و عكاس: محمدرضا شريفي نيا اشاره كرد.