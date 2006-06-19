محمود قره گوزلو در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در شهريار اظهار داشت: اين ميزان آب حتي پاسخگوي نياز يك شهرستان نيست و زراعت و كشاورزي شهرستانهاي استان تهران با اين روند نابود خواهند شد.

وي افزود: شهريار در حال حاضر يكي از قطب هاي توليد ميوه ، سبزي و صيفي استان و حتي كشور است اما با ادامه روند موجود در سهميه بندي آب كشاورزي با خشكي باغات و مزارع كشاورزي مواجه خواهد شد.

قره گوزلو خاطر نشان كرد: در سال جاري بيش از 500 موافقت نامه اصولي براي راه اندازي بنگاه هاي توليدي زود بازده به دامداران ، كشاورزان و گل كاران داده شده است اما پس از مراجعه به ادارات ذيربط براي تخصيص آب با مشكل مواجه شده اند.

رئيس جهاد كشاورزي شهريار ادامه داد: با راه اندازي ناحيه صنعتي دهك در شهريار بيش از دو هزار فرصت شغلي براي جوانان جوياي كار در منطقه ايجاد مي شود اما به دليل عدم ارائه پروانه آب، تمام پروژه ها نيمه كاره رها شده اند.

اين مسئول تصريح كرد: در شهرستانهاي استان تهران شهرك هاي صنعتي ، باغات ميوه ، اراضي زراعي ، واحدهاي دامداري و گل كاري به دليل كمبود سهميه آب در معرض تهديد جدي قرار دارند.