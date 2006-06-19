معاون آموزش و پرورش متوسطه ناحيه 3 كرج در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج افزود: هدايت تحصيلي اصولي و صحيح با توجه به ويژگي هاي اخلاقي ، رفتاري ، تحصيلي و ميزان استعداد و خلاقيت دانش آموز ، رشد و شكوفايي ذهني و موفقيت وي را در بر خواهد داشت.

سيد جواد سركار وكيلي اظهار داشت: فرهنگ سازي غلط و هدايت تحصيلي نابجا ، عدم موفقيت دانش آموز و دوباره كاري را به همراه دارد و خانواده ها بدون توجه به توانمندي هاي دانش آموز خود تصور مي كنند فرزندشان بايد در رشته اي دهان پر كن درس بخواند.

وي عنوان كرد: از سوي ديگر هدايت تحصيلي متناسب با امكانات و ظرفيت هاي مدارس و استعداد و سليقه دانش آموزان براي رساندن دانش آموزان به رشد و شكوفايي بسيار سازنده است.

وكيلي يادآور شد: ناتواني دانش آموزان در ادامه تحصيل رشته اي نامتناسب يا انتخاب يك رشته به صورت اجباري به دلايل مختلف ، يكي از علت هاي اصلي بي انگيزگي دانش آموزان براي ادامه تحصيل است.

وي ادامه داد: هدايت تحصيلي دانش آموزان بايد از سوي مشاوران و با توجه به استانداردها باشد و در انتخاب رشته به توانايي هاي دانش آموز نيز توجه كافي شود.