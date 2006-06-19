به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اينترنتي ايج ، دراين تحليل ضمن انتقاد از كساني كه سياست هاي هسته اي هاوارد نخست وزير را مورد انتقاد و تحقير قرار مي دهند، مي نويسد : شايد درباره پافشاري براي بهره برداري از انرژي هسته اي حق با هاوارد باشد براي اينكه استراليا ديگر جزيره اي داراي منبع انرژي نيست.

اين تحليل كه به قلم "ريچارد كمپل" يك مشاور امنيتي براي بورس سهام ملبورن به رشته تحرير در آمده با اشاره به اهميت روز افزون انرژي هسته اي مي نويسد: 31 كشوردرزماني كه قيمت هاي انرژي در جهان درحال افزايش است براي تامين بخش مهمي از نيروي خودشان به انرژي هسته اي متكي هستند و اين نه تنها به خاطر افزايش نگراني ها درباره نفت است بلكه مشتريان اروپايي گاز روسيه از افزايش قيمت هاي اخير گاز يكه خورده اند و بلاتكليف تر شده اند.

به عقيده نويسنده اين تحليل؛ بسياري از اين كشورها يا زغال سنگ ندارند و يا منابع زغال سنگ آنها محدود است و يا اينكه به سرعت منابع گاز آنها در حال كاهش است و روزي ممكن است به انرژي نه تنها به عنوان انرژي بلكه ابزاري براي بقاء ملي نياز داشته باشند.

در ادامه با اشاره به نقاط ضعف ديگر منابع انرژي آمده است: مزارع بادي در تمام اروپا در حال گسترش هستند اما بعد از دو برابر شدن تعداد توربين هاي بادي در 4 سال گذشته با اين وجود اينها هنوز كمتر از 5 درصد از برق محلي را توليد مي كنند و زغال سنگ ، انرژي هسته اي و منابع آبي بخش اعظمي از انرژي را تامين مي كنند ليكن منابع آبي با وجود خشكسالي رو به اضمحلال است.

به عقيده كمپل، با توسعه منابعي از جمله زغال سنگ و منابع داراي گاز كمتر، آنها همچنان به بي ثباتي آب هواي جهان كمك مي كنند و بزرگترين تهديد براي جهان بشمار مي روند.

تحليلگر در ادامه اين تحليل با اشاره به مضرات استفاده از سوخت هاي فسيلي مي نويسد: حقيقت اين است كه ما منابع بي نظيري از انرژي ازجمله زغال سنگ، گاز، زغال سنگ قهوه اي(ليگنيت)، باد ، خورشيد و منابع مهم زمين گرمايي داريم و حتي علاوه بردارا بودن 40 درصد ازذخاير شناخته شده اورانيوم درجهان، گزينه هاي وسيعي داريم اگر ديگران نتوانند بدون انرژي هسته اي ادامه حيات دهند استراليا ازچنين تواني برخورداراست اما تكنولوژي هايي در حال ظهور است كه مي تواند اين هزينه ها و گزينه ها را تغيير دهد.

وي همچنين به توافق استراليا با چين درباره استخراج اورانيوم دراين كشور مي پردازد و با انتقاد از مخالفين اين توافق بر اين باور است كه اين اقدام مي تواند فرصت هاي شغلي ايجاد كرده و مهارتها را توسعه دهد و همچنين به استراليا نقشي مهم در بهبود اقتصاد انرژي هسته اي بدهد وسبب حمايت و پشتيباني عظيم استراليا و ممانعت ازگرم شدن زمين خواهد بود و براي همين منظور است كه دنيا به سرعت نيازمند انرژي پاك، مقرون به صرفه است.