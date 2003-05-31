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۱۰ خرداد ۱۳۸۲، ۱۲:۱۵

به دليل نبود متولي منسجم در تامين خدمات رفاهي جامعه:

30 درصد بودجه خدمات رفاهي دولت هدر مي رود

معاون امور استانها در سازمان تامين اجتماعي گفت : 25 تا 30 درصد بودجه دولت به خدمات رساني و تامين اجتماعي مردم اختصاص يافته كه به دليل نبود يك متولي منسجم و واحد هدر مي رود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر علي حيدري در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: به لحاظ اينكه خدمات رفاهي از يك متولي واحد و منسجم برخوردار نيست منابعي كه در آن صرف مي شود كارايي لازم را ندارد.

وي با اشاره به ادغام تامين اجتماعي در وزارت كار گفت : سازمان تامين اجتماعي  مخالفتي با لايحه دولت ندارد بلكه مخالفت سازمان با جمع بندي گزارش كميته است كه در آن اشاره اي به نظام سازي در آن نشده است ، نظام سازي كه  برخورداري مردم از خدمات رفاهي را  يك حق  براي مرم ويك تكليف  براي دولت دانسته است .

وي اظهار داشت : در حال حاظر مقولات مسكن، درمان و آموزش هر كدام يك وزارتخانه منحصر به فرد دارند و لذا ادغام دو قلمرو كلي در يك وزارتخانه امكان پذير نخواهد بود و وظايف آنها هيچ سنخيتي با هم ندارد .

کد مطلب 3415

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