30 درصد بودجه خدمات رفاهي دولت هدر مي رود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر علي حيدري در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: به لحاظ اينكه خدمات رفاهي از يك متولي واحد و منسجم برخوردار نيست منابعي كه در آن صرف مي شود كارايي لازم را ندارد.

وي با اشاره به ادغام تامين اجتماعي در وزارت كار گفت : سازمان تامين اجتماعي مخالفتي با لايحه دولت ندارد بلكه مخالفت سازمان با جمع بندي گزارش كميته است كه در آن اشاره اي به نظام سازي در آن نشده است ، نظام سازي كه برخورداري مردم از خدمات رفاهي را يك حق براي مرم ويك تكليف براي دولت دانسته است .

وي اظهار داشت : در حال حاظر مقولات مسكن، درمان و آموزش هر كدام يك وزارتخانه منحصر به فرد دارند و لذا ادغام دو قلمرو كلي در يك وزارتخانه امكان پذير نخواهد بود و وظايف آنها هيچ سنخيتي با هم ندارد .