چرايي پيروزي احمدي نژاد مهم نيست بلكه چرايي پيروزي جريان اصولگرا خيلي مهم است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حسين كجوئيان در نشستي علمي كه با موضوع حماسه سوم تير، علل و چرايي عصر امروز در مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري برگزار شد گفت: تئوري هويت يابي سياسي رفتارهاي انتخاباتي را تا حدي متاثر از كاركردهاي حزبي مي داند و به پارامترها و متغيير هاي درازمدتي كه رفتارهاي انتخاباتي را تحت تاثير قرار مي دهد توجه دارد ولي تئوري ديگري وجود دارد كه به پارامترهاي كوتاه مدت توجه مي كند و تئوري سوم تئوري عقلاني در باب بحث هاي انتخاباتي است.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در انتخابات سوم تير 2 سئوال اساسي وجود دارد كه يكي از سئوالها كه از اهميت بيشتري برخوردار است مورد توجه كمي قرار گرفته و سئوال اين است كه چرا احمدي نژاد در ميان اين افراد پيروز انتخابات شد و به سئوال ديگري كه بايد پاسخ گفت اين است كه چرا مردم در انتخابات شركت كردند و در اصناف برگزاري انتخابات نهم رياست جمهوري گفته مي شد نظام برآمده از انقلاب اسلامي ديگر تداوم ندارد و پس از آن به بحث تحريم هاي انتخاباتي بيشتر از قبل دامن زده شد.

وي با اعلام اينكه سطح شركت در انتخابات در بهترين حالت 80 درصد است گفت: در بهترين حالت انتخابات سيستم جمهوري اسلامي ايران 98% راي بود كه زياد قابل اطمينان نبوده و مي توان آن را به دليل جو هيجاني به وجود آمده آن زمان تلقي كرد. دوم خرداد اين تصور را القاء مي كرد كه در انتخابات سوم تير بايد سطح شركت مردم كاهش مي يافت و به بيان ديگري مي خواستند بگويند دوم خرداد جامعه را نجات داده است ، اما در انتخابات 63 درصدي سوم تير و علت از دست رفتن 12 و 13 درصد راي در انتخابات سوم تير را مي توان محصول عملكرد دوم خرداد دانست كه دائمي نخواهد بود. عده اي هم معتقدند مردم ايران به راي دادن سياسي عادت كرده اند درحالي كه اين ديدگاه درست نيست وبايد توجه داشت كه اين راي در زماني به دست آمد كه بحث تحريم انتخابات به صحنه داخلي كشور كشيده شده بود و در واقع فضاي بسيار بدي در جامعه حاكم شده بود. از دستيابي به راي 63% با توجه به اين شرايط پيروزي بزرگي بود.

كچوئيان با اشاره به اينكه چرايي پيروزي احمدي نژاد خيلي مهم نيست بلكه چرايي پيروزي جريان اصولگرا خيلي مهم است، اظهار داشت: يكي از مسائل مهم انتخابات سوم تير اين بود كه آيا اين انتخابات داراي معناي سياسي و اجتماعي است يا خير و مجموعهاي افرادي كه دراين انتخابات شكست خوردند اين گونه تحليل مي كردند كه اين انتخابات يك برساخته سياسي بود به اين معنا كه مداخله هاي فني سياسي اين نتيجه را به وجود آورده است .

وي ادامه داد: پس از پيروزي جريان اصولگرا عمده نظرات بر تخلف در انتخابات قرار گرفت و عده اي مي گفتند اين تحولات را گروهي اداره كرده اند و هنوز هم شاهد تكرار اين مباحث از سوي عده اي هستيم. اين عده در بالاترين سطح انتخابات اخير رياست جمهوري را يك تحول پوپوليستي عنوان مي كردند كه بر عوام فريبي متكي بوده و ضرورت معيشت باعث اين انتخابات شده است و بايد گفت به طور مشخص اين ادله كاملا غلط است و در تعارض با ادبيات گفتمان منتقدان قرار دارد و تغيير دادن يك شبه نتيجه انتخابات نشان دهنده تصورات خيالي از عرصه ادبيات است واين گونه اظهارنظرها خلاف جريانهاي سياسي و همچنين آرمان انقلاب اسلامي است.

وي افزود: دوم خرداد را به لايه هاي سكولار ربط نمي دهم ولايه هاي سكولاري كه بتواند انقلابي مخملي را بسازد به هيچ وجه قوي نيست و اين اشتباه دوم خرداد بود كه اقدامات خود را بر اين اصول مي خواست سازماندهي كند.

كچوئيان در پايان تصريح كرد: در سوم تير اختلافات آرا بسيار كم بود و 40درصد راي هايي كه اصولگرايان به آن دست يافتند بسيار مهم است و چنانچه به دوره سوم هم راه مي يافت باز هم پيروزي با يكي از اصولگرايان مطرح بود.