به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بر اساس آمار و ارقام موجود ، بيماري همه گير ايدز تاكنون جان بيش از 25ميليون نفر از جمعيت جهان كه 3 ميليون نفر آنان فقط در سال 2005 ميلادي فوت كرده اند را ، گرفته است و حداقل 40 ميليون نفر نيز در سراسر دنيا به اين بيماري مبتلا شده اند.

متاسفانه اين آمار نگران كننده در حالي ثبت مي شود كه بايد بدانيم شيوع ايدز امروزه اغلب از طريق تزريق سرنگ آلوده و راههاي جنسي نامشروع منتقل مي شود. ضمن اينكه بيشتر آمار مبتلايان به اين بيماري نيز مربوط به كشورهاي فقير و جهان سومي است.

براساس آخرين گزارش برنامه مشترك سازمان ملل متحد درباره ايدز و سازمان جهاني بهداشت ، روزانه 14 هزار نفر در جهان به ايدز مبتلا مي شوند كه حدود 2هزار نفر آنان كودكان كمتر از 15سال هستند.

گفته مي شود بيش از 170 ميليون نفر در جهان ناقل هپاتيت C هستند كه سهم ايران از اين آمار ، بيش از 400 هزار نفر برآورد شده است.

مسئولان امر در حوزه بهداشت و سلامت كشور ، علت بروز چنين وضعيتي را ، ناشي از عدم رعايت مسايل بهداشتي در بين معتادان و استفاده از سرنگ هاي مشترك دانسته و معتقدند اين مسائل موجب افزايش اين بيماري شده است.

اولين راه پيشگيري از ابتلا به هپاتيت C ، تبديل معتادان تزريقي به معتادان خوراكي است و بعد از آن بايد براي جلوگيري از رفتارهاي جنسي غير متعارف ، فرهنگ سازي صورت گيرد.

به گزارش مهر ، شيوع بيماري هاي عفوني نو پديد مانند ايدز ، هپاتيت C و سل مقاوم ، از جمله مسائلي است كه مي تواند مانند ساير كشورها ، باعث بروز مشكلات زيادي در كشور شود. بنابراين اجراي برنامه هاي پيشگيري از بيماري هاي نوپديد بايد در اولويت اساسي برنامه هاي وزارت بهداشت و درمان قرار بگيرد.

برنامه مشترك سازمان ملل متحد در زمينه ايدز ، افزايش 100 درصدي موارد ابتلا به اين بيماري در منطقه خاورميانه را گزارش داده كه در صورت عدم اقدام فوري و فراگير ، اين افزايش ممكن است بيش از اين رقم نيز باشد.

بنابر اظهار نظر دكتر علي شهرياري ، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ، تخمين زده مي شود بيش از 100 هزار نفر در كشور به HIV مثبت مبتلا باشند كه حتي علائم بيماري ايدز را ندارند.

وي معتقد است آمارها وزارت بهداشت در خصوص اين بيماري در كشور ، بايد 7 تا 10 برابر اعلام شود تا ارقام واقعي مبتلايان به ايدز در ايران مشخص گردد.

عضو كميته كشوري مبارزه با بيماري ايدز ، بيشترين راه انتقال بيماري ايدز در كشور را مربوط به اعتياد تزريقي دانسته كه شدت آن نيز به علت انجام فعاليت هاي مفيد مسئولان ، هم اكنون رو به كاهش نهاده اما اعتقاد دارد مسئولان بايد تغيير اين بيماري از طريق تماس هاي جنسي را جدي بگيرند.

بر اساس نمودار 2005 بخش جمعيت اداره امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد ، " جمعيت ، ايدز و ويروس آن " ، تا پايان سال 2003 ، نزديك به 1000 نفر در ايران به علت ابتلا به بيماري ايدز جان خود را از دست داده اند.

طبق اين نمودار ، تعداد حاملان ويروس HIV در ايران 31 هزار نفر در سال 2003 ذكر شده كه سن آنان بين 15 تا 49 سال است و در مجموع 1/0 كل جمعيت 69 ميليوني ايران را تشكيل داده اند.

بيش از 70 درصد مبتلايان به ايدز از سرنگ مشترك استفاده مي كنند ، به طوري كه مديركل بهداشت و درمان سازمان زندانهاي كشور اذعان داشته كه طي سالهاي 81 تا 83 ، درصد ابتلاي زندانيان داراي رفتارهاي پرخطر به ايدز از 1/2 به 3/3افزايش يافته است.

به گفته دكتر پرويزافشار ، در صورتي كه برنامه هاي كنترل رفتارهاي پرخطر در سطح ندامتگاهها اجرا نمي شد ، آمار زندانيان مبتلا به ايدز بيش از اين افزايش مي يافت.

مدير برنامه مشترك سازمان ملل متحد در زمينه ايدز ، اظهار داشته كه كمتر از 10 درصد گروه هاي حساس جامعه نظير افراد داراي روابط نامشروع جنسي ، تحت پوشش برنامه هاي مربوط به مبارزه و كاهش آسيب ايدز قرار دارند كه اين پوشش نيز به تدريج روند حذف شدن را طي مي كند.

حميدرضا ستايش با بيان اينكه آزمايش داوطلبان در مورد ابتلا يا عدم ابتلا به ايدز يكي از راه هاي پيشگيري از اين بيماري است ، گفت: در سال 2001 حدود 4 ميليون نفر در مورد بيماري ايدز آزمايش داده اند كه اين تعداد در سال 2005 به 5/16 ميليون نفر رسيده است.

مدير انجمن مبارزه با بيماري هاي رفتاري كشور گفت: 65 هزار بيمار مبتلا به ايدز در كشور وجود دارد كه تنها يك پنجم آنان شناسايي شده اند.

به گفته بهرام يگانه ، تاكنون 13 هزار و 500 بيمار مبتلا به ويروس HIV در كشور شناسايي شده اند.

دبيركل فعالترين NGO كنترل عوارض اعتياد ايران ، تعداد معتادان تزريقي كشور را 200 هزار نفر عنوان و اظهار داشته به رغم اينكه 25 درصد اين افراد ناقل ويروس HIV هستند اما فقط 3 تا 4 هزار معتاد پرخطر تحت پوشش طرح توزيع متادون و سرنگ قرار دارند.

به اذعان كارشناسان بين المللي ، طرح اجرايي ترك اعتياد معتادان در ايران كه شامل ارائه متادون و سرنگ به معتادان تزريقي است ، در دنيا بي نظير بوده و بارها مجامع بين المللي اين طرح را مورد تحسين قرار داده اند اما اكنون به دلايل مشكلات مالي مسكوت مانده است.

بنابراعلام مديركل انتقال خون استان تهران ، ميزان خون هاي ضايع و حذفي كشور 3 درصد است كه به علت مشكوك بودن يا مثبت بودن بيماري ها ، از چرخه اهداي خون حذف مي شود.

به گفته دكتر زهره عطارچي ، طي سال گذشته حدود 345 هزار واحد خون در سطح استان تهران گرفته شد كه 494 واحد آن به علت آلوده بودن به ايدز ، حذف شد.