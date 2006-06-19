به گزارش خبرگزاري مهر،"ولفگانگ شوسل"، صدراعظم اتريش، كه در حال حاضر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد، در گفتگو با تلويزيون او آر اف همچنين تصريح كرد : لزوم تعطيلي زندان گوانتانامو بر هيچ كسي پوشيده نيست .

وي با اشاره به سفر قريب الوقوع " جرج بوش "رئيس جمهوري آمريكا به اتريش به منظور شركت در نشست اتحاديه اروپا - آمريكا اظهار داشت : موضوع گوانتانامو از محوري ترين مسائل قابل طرح در گفتگو با بوش خواهد بود .

اين در حالي است كه مقامات و نهادهاي مختلف اروپا در موضع گيري هاي خود همواره بر تعطيلي زندان گوانتانامو تاكيد داشته است .

رسانه هاي گروهي اروپا در گزارشهاي خود درباره سفر اروپايي رئيس جمهوري آمريكا نوشتند : مسئله گوانتانامو با توجه به سفر بوش بار ديگر از اهميت خاصي برخوردار شده است .

شماري از كارشناسان مسائل حقوق بشر سازمان ملل در بيانيه اي با انتقاد از وجود زندان گوانتانامو خاطر نشان كردند : تداوم وجود چنين زنداني به هيچ وجه صلاح نيست .

از سويي ديگر سازمان عفو بين الملل از رياست دوره اي اتحاديه اروپا خواست تا با اتخاذ تدبير خاص گام مهمي را در اين راستا بردارد .

آمريكا ازچهار سال پيش در گوانتانامو، صدها تن را با ادعاي ارتباط با شبكه تروريستي القاعده و بدون هيچ نظارت بين ‌المللي و محاكمه بازداشت كرده است.

جامعه بين المللي پس از انتشار گزارش كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد كه خواهان تعطيلي هرچه سريعتر گوانتانامو شده، فشارهاي خود بر آمريكا را افزايش داده است.

اين در حالي است كه "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا درخواست هاي فراوان جامعه بين المللي براي تعطيلي اين بازداشتگاه غيرقانوني را رد كرده؛ ازسوي ديگر اسنادي فاش شده است كه نشان مي دهد اكثر زندانيان موجود در گوانتانامو در هيچ جنگي عليه آمريكا و متحدانش شركت نكرده اند و در حقيقت بدون هرگونه اتهامي در اين بازداشتگاه مخوف به سر مي برند.