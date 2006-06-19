به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تايمز، طبق كتابي كه از سوي يكي از عاملين سيا نوشته شده است، سازمان اطلاعات مركزي آمريكا موسوم به سيا در سال 2003 به دولت انگليس درباره يكي از حملات انتحاري كه دو سال بعد در لندن انجام شد، هشدار داده بود.



ران سوسكيند (Ron Suskind) در مقاله اي كه در شماره امروز روزنامه تايمز به چاپ رساند، آورده است: "سيا" هشدار داده بود كه محمد صادق خان بزرگترين بمب گذار لندن در آن سال قصد داشته است حملاتي انتحاري را در ساحل شرقي آمريكا انجام دهد.

حملات تروريستي سال گذشته در متروي لندن 56 كشته و بيش از 700 تن زخمي بر جاي گذاشت.

يك منبع اطلاعاتي انگليس در گفتگو با روزنامه تايمز اعلام كرد: ادعاهاي مربوط به اين موضوع نادرست است و يكي از هزاران افسانه اي است كه سيا در مورد صادق خان درست كرده است.

سوسكيند در ادامه مقاله اي كه در اين روزنامه نوشت، ضمن آنكه تاكيد كرد پرونده فرستاده شده براي انگليس در اين زمينه بسيار مشروح بوده است، آورد: در ماه ماري يا آوريل 2003 مطمئنا چيزهايي در مورد صادق خان به اطلاعات انگليس گفته شده است.

طبق نوشته سوسكيند، دو سال پيش از حملات تروريستي در لندن صادق خان از سفر به آمريكا منع شده بوده است.

وي همچنين ادعا كرد دان كلمن (Dan Coleman) كه بررسي هاي اف بي آي در مورد القاعده را هدايت مي كند، نيز از اين موضوع اطلاع دارد و پرونده هاي مربوطه را مطالعه كرده است.