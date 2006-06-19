فاطمه آليا عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه مديريت، هنر اداره كردن است، گفت: مهارت و علم اداره كردن يك مجموعه مديريت است كه با پسوند اسلامي شاخصه هاي ديگري نيز مي يابد .

وي ياد آور شد: در مجموعه اي كه مدير آن را اداره مي كند ممكن است داراي مقياسها و اندازه هاي مختلفي باشد كه بايد در هر صورت مديريت درست، كارآمد و مؤثري اعمال شود .

آليا با تأكيد بر اينكه مديري موفق است كه بتواند مجموعه تحت مديريت خو را علاوه بر اداره كردن، به سمت جلو و پيشرفت هدايت كند، اظهار داشت: اين مدير موفق به منظور پيشرفت و هدايت مجموعه خود بايد از عنصر بهره وري استفاده كند.

وي بهره وري را بهتر بودن امروز از ديروز و سوق دادن و صعود مجموعه تحت مديريت توصيف كرد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي يكي از مقدماتي ترين ويژگي مدير را نحوه برخورد با زيردستان، هم سطحان و مقامات ارشد خود اعلام كرد و افزود: نحوه برخورد مدير با افراد مختلف بايد مبتني بر معيارهاي اصيل و اساسي اخلاق اسلامي باشد .

وي با اشاره به آموزه هاي اسلام و مباني اين دين، ويژگيهاي مدير اسلامي را حسن خلق، سعه صدر، امانتداري، راز داري، كرامت و يكسان نگري عنوان كرد.

فاطمه آليا با تأكيد بر اينكه انسانها اگر چه از نظر شخصيت حقوقي جايگاههاي مختلفي دارند، اما از نظر شخصيت حقيقي يكسان هستند و بايد براي كرامت و شخصيت حقيقي تمام انسانها ارزش قائل شد، تصريح كرد: ارتباط افراد يك مجموعه با يكديگر بايد دوستانه و مهربانانه باشد .

وي به سخني از شهيد بهشتي اشاره كرد و گفت: شهيد بهشتي در توصيه هاي خود بيان مي كرد كه "مدير بايد جاذبه به حد امكان و دافعه به حد ضرورت داشته باشد" و اين نشان مي دهد مديراني كه تنها دافعه و يا جاذبه دارند مديران موفقي نيستند و بايد جاذبه و دافعه به اندازه كافي داشته باشند.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تسلط مدير به علم ارتباطات را بسيار مهم خواند و افزود: تسلط مدير به علم ارتباطات در تعامل با مجموعه اي كه با آنها در ارتباط است لازم بوده تا به عنوان فردي هوشمند بتواند فعاليت مؤثري داشته باشد .