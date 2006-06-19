عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در گفتگو با مهر افزود: اين مشاركت علمي از سوي اعضاي آكادمي بررسي مي شود كه حضور مستمر در كنگره هاي ساليانه آكادمي چشم پزشكي آمريكا و توليد علم كه پيشرفت هاي جديد از آن حاصل مي شود، مورد توجه قرار مي گيرد.
وي در خصوص فعاليت هاي انجام گرفته در زمينه چشم پزشكي، گفت: مركز تحقيقات چشم در 25 سال گذشته به عنوان يك مركز تحقيقاتي در زمينه چشم پزشكي در كشور پيشتاز بوده و در تحولات علمي دو دهه گذشته بسيار موثر عمل كرده است.
جراح و فوق تخصص شبكيه چشم با اشاره به فعاليت هاي تحقيقاتي اين مركز خاطرنشان كرد: فعاليت هاي تحقيقاتي بسياري در زمينه چشم پزشكي از سوي اعضا و محققان اين مركز انجام گرفته كه نتيجه آن چاپ ده ها مقاله و حضور مستمر در كنگره هاي بين المللي است.
وي ميزان مقالات و پژوهش هاي باليني انجام شده در زمينه چشم پزشكي را رو به افزايش خواند و گفت: با توجه به معيارهاي سخت گيرانه مراكز معتبر بين المللي، پذيرش يك يا چند مقاله مركز تحقيقات چشم در هر سال از سوي كنگره هاي معتبر از موفقيت هاي محققان كشور در زمينه چشم پزشكي محسوب مي شود.
به گزارش مهر، دكتر "احمديه" پس طي دوره فلوشيپ خود در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در مركز تحقيقات چشم اين دانشگاه مستقر در بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد مشغول به فعاليت شده و در حال حاضر عضو شوراي عالي اين مركز تحقيقاتي است.
نظر شما