رئيسي در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره نمايش "پهلوان پنبه" گفت: "از سال گذشته كه قرار بود جشنواره نمايش عروسكي در كنار جشنواره فجر برگزار شود، اين متن را در نظر داشتم و درباره آن تحقيق كرده بودم و تمامي افسانه هايي را كه با اين داستان مرتبط بودند را جمع آوري كردم. اما براي شيوه اجرايي آن به نتيجه قطعي نرسيده بودم."

وي افزود: "امسال در جشن انجمن نمايشگران عروسكي خانه تئاتر، تحت تاثير نمايش خيمه شب بازي قرار گرفتم. خيمه شب بازي امكانات بسياري براي اجراي نمايش عروسكي دارد و تنها نمايش مبارك نيست كه مي تواند با اين شيوه اجرا شود. از آنجا كه دوست دارم شيوه هاي مختلف نمايش عروسكي را تجربه كنم، تصميم گرفتم با نگاه و شيوه جديدي "پهلوان پنبه" را با استفاده از خيمه شب بازي به اجرا درآورم."

رئيسي با اعلام اينكه از هفته آينده تمرينات خود را آغاز مي كند، ادامه داد: "طرح اين نمايش را خودم نوشتم و افشين رازي نمايشنامه آن را نوشته است. شهرزاد مبرهن ساخت عروسك و عروسك گرداني اين نمايش را بر عهده دارد و موسيقي نمايش نيز به احتمال خيلي زياد به صورت زنده است، چون لازمه خيمه شب بازي اين است كه موسيقي آن به شكل زنده اجرا شود. بقيه اعضاء گروهم را تا پايان اين هفته مشخص خواهم كرد."