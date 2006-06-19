به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون مطالعات پژوهشي مركز مطالعات فرهنگي شهر تهران گفت: پس از جمع آوري تحقيقاتي كه در دفتر مطالعات راهبردي و ساير حوزه ها انجام گرفته است، اطلاعات در اختيار تمامي سازمان هايي كه در حوزه هاي مديريت، برنامه ريزي و خلاقيت اوقات فراغت فعاليت مي كنند قرار داده مي شود.

دكتر عبدالرضا كردي افزود: دانشجويان كارشناسي ارشد ، دكترا و سازمان هاي متولي اوقات فراغت دركلانشهر تهران ، اولويت ويژه اي دردريافت اطلاعات خواهند داشت.

وي با انتقاد ازاينكه در حال حاضر مرجع پاسخگويي اوقات فراغت پيرامون آمار ، اطلاعات و داده هاي راهبردي ومشاوره در برنامه ريزي اوقات فراغت وجود ندارد ياد آور شد: عدم وجود اين انسجام در زمينه اوقات فراغت موجب گرديده كه عليرغم سرمايه گذاري سنگين كشور در اين حوزه، مديريت واحد ، منسجم و هدف گرايي درغني سازي اوقات فراغت وجود نداشته باشد.

كردي در پايان باهدفمند خواندن اين حركت گفت: مركز مطالعات فرهنگي شهر تهران وابسته به سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران دركوتاهترين زمان ممكن اطلاعات و اسناد و مدارك علمي را در اختيار محققين و پژوهشگران قرار مي دهد.

اين مركز در خيابان شهيد مطهري ، جنب باشگاه بانك سپه ، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران واقع است و شماره هاي 88446172 و 88428091 آماده پاسخگويي به كليه محققين دراين زمينه است.