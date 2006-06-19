جليل مقدم در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: براي حضور در انتخابات مجلس خبرگان حتي احزاب درجه يك كشور نيز به دليل اينكه فاقد نيروهاي واجد شرايط هستند، نمي توانند حضورچشمگيري در انتخابات خبرگان داشته باشند.

وي افزود: بدليل اينكه مجلس خبرگان رهبري داراي فرآيند و عملكردي فراحزبي است، از اين رو در انتخابات خبرگان فقط مي توانيم شاهد فعاليت هاي تبليغاتي و تشريفاتي احزاب باشيم و به نظر مي رسد افرادي هم كه به مجلس خبرگان راه مي يابند، تمايلي براي حضور در اين مجلس با برچسب حزبي نخواهند داشت.

جليل مقدم با بيان اينكه نحوه حضور گروه ها در انتخابات شوراها بسيار متفاوت از انتخابات مجلس خبرگان رهبري است، اظهار داشت: ائتلاف بين گروهها و جريانات سياسي كشور در انتخابات خبرگان بسيار راحت تر، بي دردسرتر و بدون مخاصمه بين گروه هاي همسو شكل خواهد گرفت.

اين فعال سياسي اظهار داشت: در ميان احزاب، افراد واجد شرايط براي حضور در انتخابات شوراها بسيار يافت مي شود و به هيمن علت چالش هاي موجود در ميان جريانات و گروههاي سياسي كشور براي حضور در اين انتخابات بيشتر خواهد بود.

عضو شوراي عالي حزب همبستگي با تاكيد بر اينكه احزاب بايد از پائين به بالا شكل بگيرند، تصريح كرد: شوراها بهترين بستر و فرصت براي شكل گيري قدرت از پائين به بالا هستند و در شرايط كنوني، با توجه به اينكه اصولگرايان قدرت اجرائي كشور را در دست دارند ، نسبت به اصلاح طلبان فرصت مناسبتري براي كسب كرسي شوراها دارند.

مقدم چالش موجود بين اصولگرايان براي شركت در انتخابات شوراها را بيشتر از اصلاح طلبان دانست و گفت: اصلاح طلبان نيز براي شركت در انتخابات شوراها بسيار جدي هستند و درصدد حضوري حداكثري در اين انتخابات مي باشند.

وي خاطر نشان كرد: موفقيت اصلاح طلبان در انتخابات شوراهاي شهر و روستا، زمينه پيروزي را براي آنها در مراحل بعدي قدرت ميسر مي كند.