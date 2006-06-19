به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، يكي از نزديك ترين مشاوران حزب كارگر هشدار داد:حزب كارگر بهتر است در پي راهي براي جلب حمايت مردم انگليس باشد، زيرا بي اعتمادي كه سياست هاي نادرست توني بلر در ميان افكار عمومي ايجاد كرده است، به قدري گسترده است كه بعيد است حزب كارگر ازاين پس بتواند سمت هاي مهم كشوررا برعهده گيرد.

مايكل ويلز (Michael Wills) وزير كشورسابق انگليس و نماينده حزب كارگر در پارلمان انگليس اعلام كرد: علاوه بر مسائل ذكر شده، حزب كارگر نخواهد توانست در انتخابات آينده پيروز شود،زيرا اين حزب درميان مردم انگليس هيچ جايگاهي ندارد.

ويلز گفت: مهمترين مسئله اي كه حزب كارگر را تهديد مي كند، اين است كه طبق محاسبات سياسي انجام شده، اين حزب نمي تواند تا 15 سال آينده نيز سمت هاي مهم سياسي كشور را بپذيرد.

وي كه چنين موضوعي را نتيجه بي اعتمادي مردم به كارگر دانست، خاطرنشان كرد: ما بايد تلاش كنيم اين پيام را براي افكار عمومي بفرستيم كه توني بلر و مشاركت وي با آمريكا در اشغال عراق را امري جداگانه از حزب كارگر محسوب كنند، زيرا اعضاي اين حزب نيز با سياست هاي بلر مخالفت دارند.

در نظرسنجي موسسه انگليسي "يوگو" (Yougov) درزمينه كناره گيري توني بلر از قدرت آمده است كه بيش از يك سوم اعضاي حزب كارگر براي كناره گيري بلر در سه ماه آينده يعني پيش از برگزاري كنفرانس امسال اظهار تمايل كرده اند.

بلر در سال 2004 ميلادي با تاكيد بر اينكه اين آخرين دور نخست وزيري وي است، اعلام كرد كه وي تا انتخابات آينده كه براي سال 2009 ميلادي پيش بيني مي شود، از قدرت كناره گيري نخواهد كرد.