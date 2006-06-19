به گزارش خبرگزاري مهر ، هيات وزيران با تصويب اين موضوع در قالب آئين نامه اجرايي ماده 14 قانون حمايت از حقوق معلولان پذيرش هزينه قابل قبول مالياتي اين آيين نامه را صرفنظر از نحوه تشخيص (علي الراس و يا رسيدگي به دفاتر قانوني) قابل كسر از درآمد مشمول ماليات تمامي منابع بر درآمد دانسته است.

در بخش ديگري از اين مصوبه آمده است: مشاركت غير نقدي شامل اموال ، اعم از منقول و غير منقولي است كه توسط كارشناسان رسمي دادگستري ثبت مي شود.

بر اساس اين مصوبه ادارات كل بهزيستي استان مكلف شده اند صورت جلسه دريافت كمك هاي غير نقدي اعم از منقول و غير منقول را كه به تاييد مديركل و ذي حساب رسيده است ، ظرف يك هفته در اختيار كمك كننده قرار دهند.

اين گزارش مي افزايد: ملاك برخورداري از تسهيلات اين آيين نامه ارايه گواهي از اداره كل بهزيستي استان ذي ربط با رعايت قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن است.

اين مصوبه بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بهزيستي كشور به تصويب رسيده است.