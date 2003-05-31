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۱۰ خرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۰۶

سازمان سنجش آموزش كشور :

ثبت نام دوازدهمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته 12 خردادآغاز ميشود

ثبت نام دوازدهمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته 12 خردادآغاز ميشود

ثبت نام دوازدهمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته از دوشنبه 12 لغايت 19 خرداد ماه سالجاري صورت مي گيرد .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش كشور اطلاعيه مربوط به ضوابط، شرايط و نحوه ثبت نام  آزمون مذكور در هفته نامه پيك سنجش روز دوشنبه 12 خرداد ماه درج مي شود.

در اين آزمون كه با هدف ايجاد زمينه و توسعه زبان آموزي در كشور و هم چنين فراهم آوردن امكانات سنجش توانايي دانش زباني دانش آموزان و دانش آموختگان برگزار خواهد شد، كليه علاقه مندان در تمامي سطوح آموزشي حق ثبت نام و شركت در آزمون را دارند.

گفتني است زمان برگزاري آزمون زبان انگليسي پيشرفته روز جمعه 20 تير ماه سالجاري است.

کد مطلب 3417

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