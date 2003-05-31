ثبت نام دوازدهمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته 12 خردادآغاز ميشود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش كشور اطلاعيه مربوط به ضوابط، شرايط و نحوه ثبت نام آزمون مذكور در هفته نامه پيك سنجش روز دوشنبه 12 خرداد ماه درج مي شود.

در اين آزمون كه با هدف ايجاد زمينه و توسعه زبان آموزي در كشور و هم چنين فراهم آوردن امكانات سنجش توانايي دانش زباني دانش آموزان و دانش آموختگان برگزار خواهد شد، كليه علاقه مندان در تمامي سطوح آموزشي حق ثبت نام و شركت در آزمون را دارند.

گفتني است زمان برگزاري آزمون زبان انگليسي پيشرفته روز جمعه 20 تير ماه سالجاري است.