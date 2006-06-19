به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از واحد فرهنگ‌سازي و ارتباطات سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، افشين بهلولي اظهار داشت: سهل انگاري شركت هاي خودروساز در تهيه مخازن خودروهاي گاز سوز علي رغم توافق هاي حاصل شده در سال گذشته كمبودهايي را بوجود آورده است.

وي افزود: بر اساس برنامه تعيين شده شركت هاي خودروسازي از سال 1381 تا پايان سال‌جاري بايد 554 هزار دستگاه خودروي گاز سوز توليد كنند، اما با وجود آن كه تنها 8 ماه از زمان تعيين شده باقي مانده فقط 26 هزاردستگاه خودروي گاز سوز كارخانه اي توليد شده است.

وي تصريح كرد: همچنين بر اساس تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 ، توليد 280 هزار دستگاه گاز سوز بر عهده وزارت صنايع گذاشته شده و از ابتداي سال تاكنون تنها 5 هزار دستگاه خودروي گاز سوز كارخانه اي توليدشده كه نسبت به توليد خودروهاي بنزيني بسياراندك است.

بهلولي اظهار داشت: با توجه به شرايط موجود استفاده ازخودروهاي گاز سوز كارخانه اي از استقبال خوبي بهره مند خواهد بود و اين كار تنها جديت شركت هاي خودرو سازي را مي طلبد.