به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از مسكونيوز، سرگئي كوپريانف سخنگوي شركت گازپروم روسيه تاكيد كرد كه اين شركت در حال مذاكره با شركت ملي گاز ايران به منظور ايجاد يك شركت سرمايه‌گذاري مشترك و همچنين مشاركت در ساخت خط لوله گاز ايران به هند و پاكستان است.

بر اساس اين گزارش، ولاديمير پوتين رئيس‌جمهور روسيه در اجلاس سازمان همكاري شانگهاي از توافق دو كشور ايران و روسيه به منظور ايجاد يك شركت سرمايه‌گذاري مشترك به منظور كاوش و بهره‌برداري از منابع گاز خزر خبر داده بود.

اين سرمايه‌گذاري مشترك شامل مكانيسم‌هايي در رابطه با قيمت‌گذاري گاز نيز خواهد بود.

پوتين همچنين به خبرنگاران گفته بود كه ايران به گازپروم پيشنهاد داده است تا در ساخت خط لوله گاز ايران به هند و پاكستان كه احتمال گسترش آن تا چين نيز وجود دارد، مشاركت كند.