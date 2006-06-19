1000 تن زباله بيمارستاني در مشهد توليد شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، خليل الله كاظمي اظهار داشت: زباله هاي بيمارستاني از عوامل انتشار بيماري هاي خطرناك و در دسته زباله هاي عفوني قرار دارد.

وي با اشاره به دستگاه هاي زباله سوز افزود: اين دستگاه قادر است زباله بيمارستاني و شهري را با 65 تا 70 درصد رطوبت پس از طي مراحل لازم ، به خاكستر تبديل نمايد.

كاظمي تصريح كرد: خاكستر حاصل نيز در امر زيبا سازي راه ها ، كشاورزي و ساخت بتون مورد استفاده قرار مي گيرد.

مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري مشهد ، زباله هاي بيمارستاني را شامل انواع سرنگ ، باند ، سرم ، داروهاي شيميايي و... دانست.