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۲۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۴۳

/ طي 3 ماهه اول امسال /

1000 تن زباله بيمارستاني در مشهد توليد شد

1000 تن زباله بيمارستاني در مشهد توليد شد

مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداي مشهد گفت: طي 3 ماهه اول سال جاري ، در اين كلانشهر يك هزار تن زباله بيمارستاني توليد شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، خليل الله كاظمي اظهار داشت: زباله هاي بيمارستاني از عوامل انتشار بيماري هاي خطرناك و در دسته زباله هاي عفوني قرار دارد.

وي با اشاره به دستگاه هاي زباله سوز افزود: اين دستگاه قادر است زباله بيمارستاني و شهري را با 65 تا 70 درصد رطوبت پس از طي مراحل لازم ، به خاكستر تبديل نمايد.

كاظمي تصريح كرد: خاكستر حاصل نيز در امر زيبا سازي راه ها ، كشاورزي و ساخت بتون مورد استفاده قرار مي گيرد.

مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري مشهد ، زباله هاي بيمارستاني را شامل انواع سرنگ ، باند ، سرم ، داروهاي شيميايي و... دانست.

وي افزود : اين نوع زباله در صورت عدم دفن و دفع مناسب ، مي تواند يكي از مشكل سازترين مواد براي محيط زيست باشد.

کد مطلب 341733

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