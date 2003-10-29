اعتبار نصب كد پستي و ابلاغ شماره ملي توزيع شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، از ده ميليارد ريال اعتبار هزينه نصب كد پستي و ابلاغ شماره ملي ، دو ميليارد ريال به شركت پست جمهوري اسلامي ايران و پانصد ميليون ريال به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم اختصاص يافته است.

براساس اين گزارش به سازمان مديريت و برنامه ريزي استانهاي مازندران و كرمان هم به ترتيب 500 ميليون و 300 ميليون ريال تعلق گرفت.

همچنين مبلغ شش ميليارد و 700 ميليون ريال نيز تحت عنوان ساير براي اين امر در نظر گرفته شده است.

گفتني است اين مبالغ پس از تبادل موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور استان و برابر قوانين و مقررات مربوط به هزينه خواهد شد.

هيات وزيران همچنين در جلسه جداگانه ديگري سرمايه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك را از 50 ميليارد ريال به 137 ميليارد ريال افزايش داده است.

اين تصويب نامه كه به پيشنهاد وزات صنايع و معادن و تاييد مجمع عمومي فوق العاده صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك به هيات وزيران ارايه شده است به استناد ماده چهارم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد تصويب قرار گرفته است.

