به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين اثر در دومين هفته نمايش با فروش 31 ميليون و 200 هزار دلار مقام نخست جدول فروش را از آن خود كرد و فيلم كمدي "ناچو ليبري" به مقام دوم دست يافت. اين فيلم كه از حضور جك بلك در نقش محوري سود مي جويد بالغ بر 27 ميليون و 500 هزار دلار بليت فروخت.

"ناچو ليبري" شرح حال آشپزي را روايت مي كند كه در مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست كار مي كند و براي اينكه كيفيت غذاي كودكان را ارتقاء ببخشد تصميم مي گيرد در مسابقات كشتي شركت كند. با به نمايش درآمدن اين فيلم كه محصولي از پارامونت است همه تصور مي كردند "ناچو ليبري" صدرنشين جدول خواهد شد، اما درخشش انيميشن "خودروها" به گونه اي بود كه خلا ف اين امر را ثابت كرد.



فروش "خودروها" در ده روز نخست اكران به 114 ميليون و 500 هزار دلار رسيد كه بسيار دلگرم كننده است. اين اثر شرح حال خودرو جديدي را روايت مي كند كه به طور تصادفي به منطقه اي دورافتاده وارد مي شود و در آنجا با يك خودرو باتجربه و كهنسال ملاقات مي كند. آشنايي اين دو درس هاي بزرگي را به خودرو جديد مي آموزد. "خودروها" را جان لستر، كارگردان انيميشن هاي "يافتن نيمو" و "داستان اسباب بازي"، ساخته و در آن از صداي اوون ويلسون و پل نيومن براي كاراكترهاي محوري استفاده شده است.



سومين قسمت ازمجموعه آثار " تندو آتشين " تحت عنوان " انحراف توكيو " در نخستين هفته نمايش به مقام سوم جدول فروش قناعت كرد.اين فيلم كه محصولي از استوديوي يونيورسال است به فروش 24 ميليون و100 هزار دلار دست يافت. "تند و آتشين: انحراف توكيو" شاهد نقش آفريني لوكاس بلك است و شرح حال مردي را روايت مي كند كه شيفته سرعت است اما در صحنه مسابقات غيرقانوني ژاپن به دام مي افتد.



از ديگر فيلم هاي موفق اين هفته مي توان به فيلم "خانه اي كنار درياچه" با شركت كيانو ريوز و ساندرا بولاك اشاره كرد. اين اثر عاطفي كه محصولي از استوديو برادران وارنر است، با كسب 13 ميليون و 700 هزار دلار به مقام چهارم جدول دست يافت. انيميشن "گارفيلد: دمي براي دو گربه" هم نتوانست انتظارات را برآورده كند و در نخستين هفته نمايش تنها 7 ميليون دلار فروخت. بيل موري، جنيفر لاو هيوئيت و بركين مه ير هنرپيشگاني هستند كه صداي خود را به كاراكترهاي اين فيلم وام داده اند. بسياري از صاحبنظران ناكامي فيلم را در اكران همزمان آن با انيميشن "خودروها" دانستند.