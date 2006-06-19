دلايل تمايل روسيه براي پيوستن به سازمان كنفرانس اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهر، رجب صفروف، مدير موسسه تحقيقاتي ايران معاصر در روسيه درباره علت تمايل روسيه براي پيوستن به سازمان كنفرانس اسلامي با توجه به سفر اخير اكمل الدين احسان اوغلو دبيركل اين سازمان به مسكو و دورنماي روابط روسيه و جهان اسلام در صورت پيوستن به سازمان كنفرانس اسلامي اظهار داشت : روسيه سال 2005 در نشست وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در صنعا پايتخت يمن به عنوان عضو ناظر اين سازمان پذيرفته شد كه در نشست صنعا، سرگئي لاوروف وزير امورخارجه روسيه شركت كرده بود و بر علاقه مندي كشورش به گسترش روابط با كشورهاي اسلامي تاكيد كرده بود.

صفروف كه با "موسسه مطالعاتي روسيه، آسياي مركزي و قفقاز" گفتگو كرده است،نشان كرد: تمايل روسيه براي پيوستن به سازمان كنفرانس اسلامي ناشي از تغيير سياست روسيه در قبال كشورهاي اسلامي است،زيرا اين كشور با داشتن حدود 25 ميليون مسلمان اگر به عضويت اين سازمان درآيد، اين سازمان مي تواند از نظر كارامدي و تاثيرگذاري حتي تا سطح سازمانهاي مهمي مانند اتحاديه اروپا ارتقا يابد.

به گفته وي،روسيه با داشتن امكانات و توانمندي هاي فراوان با عضويت در سازمان كنفرانس اسلامي مي تواند روابط بهتر و گسترده تري با جهان اسلام برقرار كند.

صفروف به نارضايتي غرب به ويژه آمريكا از پيوستن روسيه به سازمان كنفرانس اسلامي اشاره كرد و در اين باره اظهار داشت: كشورهاي غربي به ويژه آمريكا احساس مي كنند كه اگر روسيه به اين سازمان بپيوندد، آنگاه اين سازمان با وجود چنين كشوري مي تواند حرف اول را در سطح بين المللي بزند و وزن و جايگاه آن نيز ارتقا پيدا كند.

تحليلگر روسي در ادامه گفتگو با موسسه مطالعاتي روسيه، آسياي مركزي و روسيه(ايراس)، به سفر اخير اكمل الدين احسان اوغلو دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي به روسيه اشاره كرد و گفت: هدف آقاي اوغلو از اين سفر ديدار و گفتگو با مقامات عالي رتبه روسيه و بررسي مسائل مهم منطقه اي و بين المللي، روابط دوجانبه ميان مسكو و اين سازمان و مسائل ديگر از جمله بررسي موضوع هسته اي ايران و نقش روسيه در حل آن بود.

صفروف افزود: آنچه براي احسان اوغلو مهم بود، بررسي موضوع هسته اي ايران با مقامات روسيه بود، زيرا روسيه از جمله كشورهايي است كه به سبب داشتن روابط حسنه و همكاري در زمينه هسته اي در حل موضوع هسته اي تهران به شيوه هاي صلح آميز و ديپلماتيك تاثير گذار است.

دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي سفر رسمي خود را به روسيه از يكشنبه 14 خرداد(4 ژوئن) آغاز كرد و ديدارهاي رسمي وي در اين كشور چهارشنبه 17 خرداد(7 ژوئن) به پايان رسيد.

صفروف خاطر نشان كرد: روسيه علاقه مند است تا همكاري خود را با كشورهاي اسلامي توسعه دهد و همكاري بيشتري با سازمان كنفرانس اسلامي داشته باشد.

وي تصريح كرد: دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي، نقش روسيه را در حل برنامه هسته اي ايران ارزشمند قلمداد كرده است.

به گفته وي، پوتين در ديدار با اوغلو تاكيد كرده بود كه سازمان كنفرانس اسلامي مي تواند در حل موضوع هسته اي ايران تاثير گذار باشد.



مدير موسسه تحقيقات ايران معاصر در روسيه درباره علت تمايل مسكو براي پيوستن به سازمان كنفرانس اسلامي و مسئله عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي و ديدگاه روسيه در اين باره گفت : بنده بارها پيشنهاد داده ام كه روسيه نه تنها نبايد مانع عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي نشود، بلكه بايد از حضور تهران دراين سازمان استقبال و حمايت كند.

وي افزود: دعوت سازمان همكاري شانگهاي از رئيس جمهوري ايران براي شركت در نشست سران در 15 ژوئن سبب نارضايتي غرب به ويژه آمريكا شد.

به گفته صفروف، غربي ها احساس كردند كه اگر سازمان همكاري شانگهاي با عضويت ايران موافقت كند، ايران مي تواند از امكانات و توانمندي هاي اين سازمان بهره به ويژه در رابطه با برنامه هسته اي خود بهره بگيرد،زيرا براساس مفاد اين سازمان اعضاي اصلي در همه زمينه مورد حمايت قرار خواهند گرفت.

صفروف خاطر نشان كرد كه براي جلوگيري از عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي، آمريكا و ديگر كشورهاي غربي فشارهاي زيادي رابر روسيه، چين و قزاقستان وارد كردند.

وي با اشاره به اينكه روسيه تمايلي به رويارويي و تقابل با آمريكا ندارد، درعين حال تصريح كرد كه روسيه در موضوع هسته اي ايران بر ضرورت حل ديپلماتيك و صلح آميز آن تاكيد دارد و گزينه تهديد نظامي وتحريم را رد كرده است.

منافع روسيه در پيوستن به سازمان كنفرانس اسلامي

صفروف در پاسخ به اين سوال كه عضويت روسيه در سازمان كنفرانس اسلامي چه منافعي ممكن است براي مسكو داشته باشد، اظهار داشت: اول اينكه، عضويت دائمي روسيه در سازمان كنفرانس اسلامي به سبب امكانات وجايگاه بين المللي روسيه مي تواند اين سازمان را به يك سازمان مهم در سطح جهاني تبديل كند، دوم اينكه حقوق ومنافع جمعيت قابل توجه مسلمانان روسيه(حدود 25 ميليون نفر) بهتر حفظ خواهد شد، زيرا روسيه بزرگترين جمعيت مسلمان را در خود دارا است، سوم اينكه عضويت روسيه دراين سازمان سبب مي شود تا سازمان مذكور سياستهاي جديدي را در سطح منطقه اي و بين المللي پايه ريزي و دنبال كند و تاثيرگذارتر و كارامدتر از قبل شود.

وي تاكيد كرد: عضويت روسيه در سازمان كنفرانس اسلامي، سبب مي شود تا سازمان ملل و اتحاديه اروپا، نظرات و ديدگاه هاي اين سازمان را در نظربگيرند و وزن و اعتبار و جايگاه اين سازمان نيز در صحنه بين المللي تقويت خواهد شد، به عبارت ديگر روسيه لوكوموتيو سازمان كنفرانس اسلامي خواهد بود و نقش دنياي اسلام را در سطح بالاتري خواهد رساند.

صفروف با بيان اينكه سازمان كنفرانس اسلامي با توجه به داشتن جمعيت و امكانات عظيم مادي و انساني با پيوستن روسيه قدرتمندتر از قبل خواهد شد و اين عضويت بيش از همه به نفع مسكو است، اگرچه به نفع كشورهاي اسلامي نيز خواهد بود و دنياي تك قطبي را خواهد شكست و روسيه مي تواند از طريق اين سازمان به ايفاي نقش فعال تر و موثرتري در سطح منطقه اي و بين المللي بپردازد.

سي و سومين نشست وزيران امورخارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي امروز دوشنبه با هدف بررسي مسائل مختلف جهان اسلام و راههاي حل آنها، در باكو مركز جمهوري آذربايجان گشايش يافت.



كشورهاي شركت كننده درباره 100 موضوع كه در دستور كار آنان قرار دارد و بيشترين آنها مشكلاتي است كه جهان اسلام با آن روبروست ، بحث و گفتگو خواهند كرد.

اين موضوعات شامل يافتن راههايي براي حل و فصل مشكلات منطقه اي ، توسعه جمعيتي و راههاي تضمين حقوق بشر ، كاهش ميزان فقر در كشورهاي اسلامي و شركت در طرحهاي بين المللي انرژي است .

موضوع هسته اي ايران وافزايش اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل از توجه خاصي در اين نشست برخوردار است .

روسيه نيز در نشست سال گذشته وزيران امورخارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي به عنوان عضو ناظر پذيرفته شد و سرگئي لاوروف وزير امورخارجه روسيه در نشست سال گذشته در صنعا شركت كرد.