به گزارش خبرگزاري "مهر"، كميته اخلاقي "رويال فري" قرار است روز چهارشنبه براي تصميم گيري در اين خصوص تشكيل جلسه دهد. كميته اخلاقي در زمينه نحوه عمل و صحيح بودن انجام آن تصميم مي گيرد.

يكي از سخنگويان پروفسور "پيتر باتلر" جراح ارشد پلاستيك در بيمارستان "رويال فري" اظهار داشت: حتي اگر مجوز انجام اين عمل از سوي كميته صادر شود، زمان عمل نزديك نخواهد بود و روند انتخاب بيمار يك سال به طول خواهد انجاميد. صورت پيوندي از يك دهنده كه به مرگ مغزي مبتلا شده، دريافت خواهد شد.

براي برآورد تاثيرات رواني روي فرد گيرنده و خانواده دهنده، انجام تحقيقات بيشتري الزامي است. همچنين تحقيقات گسترده تري درخصوص داروهايي كه بيمار مصرف مي كند، مورد نياز است.

براي انجام اين عمل بايد 8 رگ خوني، 4 سرخرگ و 4 سياهرگ از فرد دهنده گرفته شود و با مرتبط ساختن بافت ها به صورت گيرنده پيوند زده شود.