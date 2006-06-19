اين شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : شاعران هم به عنوان قشري ازهنرمندان ، با روح لطيفي كه دارند در مقابل پديده ها واكنش نشان مي دهند .



بهروز ساقي با بيان اينكه يكي از پديده هاي اجتماعي كه درهرجامعه اي كم و بيش ديده مي شود - بي عدالتي است كه روح انساني هيچگاه نمي تواند با آن كنار بيايد ، تصريح كرد : تنها انسانهايي مسخ شده كه خود اين كارناپسند را درحق كسي يا گروهي روا دارند مي توانند با اين مسئله كنار بيايند .



اين هنرمند جانبازخاطرنشان كرد : بي عدالتي و تقسيم ناعادلانه امكانات فرهنگي و مادي براي اقشار مختلف ، خصوصا شاعران كه نيازي غيرقابل وصف براي عرضه اثرخود به مخاطب دارند ، امري بسيار نكوهيده است ، در حال حاضر گروهي كليه امكانات فرهنگي و مادي را در انحصار خود گرفته و بلند پروازيهاي خود را دنبال مي كند .



ساقي اظهار داشت : وقتي توسط گروه هاي مافيايي امكان مواجهه با افكارعمومي به دلايل مختلف از بخشي از شاعران گرفته مي شود ، طبيعتا عكس العملها ي گاه نامتوازن از طرفين بروز داده مي شود ، هرچند عده اي كه علاوه برشاعري ، روحي متعالي و اخلاقي پسنديده دارند ، حاضر نيستند درمقابل بي عدالتي دست به هر كاري بزنند ، چرا كه شعر و شاعري برايشان هدف نيست ، اينان تحمل پيشه مي كنند اما درمقابل ، كساني هم هستند كه به هر دري مي زنند تا خود و اثر خود را عرضه كنند و نام و ناني دست و پا كنند .

اين شاعر يادآور شد : صد البته گناه اينان - بيشترش - به گردن همان كساني است كه اين بي عدالتي ها را روا مي دارند و به صورت گروهي تريبونها و امكانات مالي را در اختيار مي گيرند و ديگري را در جمع خود نمي پذيرند ، متاسفانه كم نيستند كساني كه شعر به معناي ظاهري آن را بلدند و اگر احساس و عاطفه اي هم در لفافه وجودشان نباشد ، با زور و " دود و دم " هم كه شده به قول معروف خود را مي سازند و شعر گونه اي تحويل مي دهند ، اين گونه شاعران دوپينگي ، مستعد ترين اشخاص براي عضويت درباندهاي قاچاق فرصت ها هستند ، وقتي شاعري شغل و حرفه و نانداني شود ، بايد هم انتظارچنين ناهنجاري هايي را داشته باشيم .