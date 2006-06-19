محمد رضا مرتضوي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: اعتراض نانوايان به عدم افزايش قيمت نان ناشي از افزايش هزينه هاي جاري آنها از جمله دستمزد كارگران است.

وي با تاكيد بر عدم اعتراض نانوايان نسبت به قيمت آرد افزود: آرد توليدي از نظركيفيت در وضعيت بسيار مطلوبي قراردارد و دولت نيز قيمت آرد را درسال جاري افزايش نداده و همانند سال گذشته به قيمت هر كيلو هفت تومان عرضه مي كند.

دبير انجمن آرد سازان با اشاره به آزاد سازي قيمت آرد نشاسته از سوي دولت در سال جاري تصريح كرد: درحال حاضرحدود 300 هزارتن سهميه آرد ماكاروني درقالب قيمت سوبسيدي تامين مي شود و اين درحالي است كه اين محصول با قيمت بالا به دست مصرف كننده مي رسد.

وي خاطرنشان كرد: تنها كالايي كه در توليدات صنفي صنعتي مشمول سوبسيد است آرد ماكاروني است كه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بايد نسبت به قيمت گذاري آن دقت بيشتري نمايد.

مرتضوي با اشاره به اينكه سهم قيمت آرد در قيمت تمام شده نان تاچيزاست، گفت: قيمت تمام شده نان بيشتر از سايرهزينه هاي جاري نانوايان تاثيرمي پذيرد و آنها خواستاراصلاح قيمت نان هستند.

به گفته وي، درصورت عدم اصلاح قيمت نان از سوي دولت، بتدريج اثرات نامطلوبي از جمله كيفيت، پخت و اندازه آن نمايان مي شود و دولت بايد هيئتي را مامورمحاسبه قيمت تمام شده واقعي نان كند.

دبير انجمن آرد سازان افزود: درصورت عدم افزايش رسمي قيمت نان از سوي دولت، شاهد افزايش قيمت آن به طور غير رسمي خواهيم بود و اين امرموجب ناهماهنگي در وضع نان خواهد شد.